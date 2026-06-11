Mueren al menos 19 civiles en ataques con drones de los paramilitares en el oeste de Sudán

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El Cairo, 11 jun (EFE).- Al menos 19 civiles murieron y otros 13 resultaron heridos en ataques con drones de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra la ciudad de Al Obeid, capital del estado de Kordofán del norte, en el oeste de Sudán, informaron este jueves una ONG local y fuentes sanitarias.

La ONG ‘Red de Médicos Sudaneses’ explicó en un comunicado que los ataques tuvieron lugar en la noche del miércoles y continuaron hasta la pasada madrugada, y que «cuatro de los fallecidos asistían a un funeral en un cementerio de Al Obeid».

Detalló que entre los lugares atacados hay una gasolinera, donde «cinco personas resultaron gravemente heridas», y no descartó que el número de víctimas mortales aumente debido al grave estado de algunos heridos y a los continuos bombardeos contra zonas civiles e instalaciones de servicios en Kordofán.

La nota de la ONG denunció asimismo que un camionero murió después de que su vehículo, cargado de alimentos, fuera atacado también con dron en la noche del miércoles a jueves en la región de Jebel Kordofán.

«Estas acciones ponen de manifiesto las continuas violaciones de los derechos humanos contra la población civil y las rutas de suministro de las que depende la población para satisfacer sus necesidades básicas», dijo la nota.

Recordó que «atacar a civiles, instalaciones de servicios y transporte de alimentos constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario».

La nota llamó a que la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias y de derechos humanos «tomen medidas inmediatas para proteger a la población civil y detener los ataques que amenazan la vida de los residentes y agravan la situación humanitaria» en el empobrecido país africano.

Fuente sanitarias en Kordofán contactadas por EFE afirmaron que los ataques causaron 16 muertos civiles, pero que el número ascendió posteriormente a 19 víctimas mortales, sin dar a conocer más detalles.

La guerra entre el Ejército sudanés y las FAR empezó el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones estadounidenses-, y ha obligado a más de trece millones de personas a desplazarse de sus hogares. EFE

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