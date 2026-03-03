Mueren cinco personas en el incendio de un edificio en la ciudad finlandesa de Vantaa

Helsinki, 3 mar (EFE).- Cinco personas han fallecido en la madrugada de este martes en el incendio de un edificio de viviendas en la ciudad finlandesa de Vantaa, al norte de Helsinki, según informó en un comunicado la Policía del país nórdico.

La Policía sospecha que el incendio fue provocado intencionadamente y ya ha arrestado a un individuo como sospechoso de ser el presunto autor del siniestro.

Según las autoridades policiales, los bomberos han extinguido ya el incendio, ocurrido en una zona residencial de Vantaa que se mantiene acordonada, y el edificio ha sido evacuado, aunque continúan las operaciones de primeros auxilios.

También permanecen en el lugar del siniestro varias patrullas policiales para llevar a cabo la investigación pericial e impedir el acceso al edificio.

El incendio se originó en la madrugada en un apartamento de un edificio de viviendas de seis plantas y los servicios de emergencias recibieron la alerta a las 5.41 hora local (3.41 GMT).

La Policía no ha querido dar más detalles por el momento y ha convocado una rueda de prensa a las 12.30 hora local (10.30 GMT) para informar sobre el incidente. EFE

