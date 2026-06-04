Mujeres mediadoras piden poder real en los procesos de paz en un momento de «retroceso»

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Madrid, 4 jun (EFE).- Las mujeres siguen excluidas de la toma de decisiones en los procesos de paz en el mundo, según el informe presentado este jueves por la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, cuyas participantes han subrayado el contexto de «retroceso» que vive el planeta en temas como los derechos de la mujer y la paz.

«Es importante dar a conocer los resultados de este estudio en circunstancias como las actuales, en las que está en retroceso la agenda de mujeres y de género en países como Estados Unidos, y en otros que siguen su estela, como Argentina», señaló a EFE Mabel González, especialista en mediación que ha participado en el informe apoyado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Durante la presentación del documento en Casa América en Madrid, la secretaria para Cooperación de la SEGIB, Lorena Larios, añadió que también hay una regresión en materia de paz, ya que vivimos el momento histórico con mayor número de conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial.

«En el mundo hay sesenta conflictos, según el Indice Global de Paz, de los cuales la mitad son guerras, mientras que otros estudios aumentan la cifra hasta 130», recordó.

En este contexto, los expertos que han trabajado en el informe insisten en la necesidad de avanzar en la participación de las mujeres en los procesos de paz porque, según Naciones Unidas, los acuerdos en los que participan las mujeres son más sólidos y duraderos, concretamente tienen un 35 % más de probabilidades de perdurar al menos 15 años.

A pesar de ello, «solo hay un 14 % de mujeres en los equipos de mediación de conflictos y en los equipos negociadores la cifra es aún menor», según la ministra de Mujer de República Dominicana, Gloria Reyes.

Para luchar contra la «ralentización» de la agenda de género y los «embates» que sufren los derechos de las mujeres, la directora general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Jennifer Feller, considera «esencial» utilizar las herramientas que ofrece el informe.

El estudio, titulado ‘Recomendaciones para la participación de las mujeres en procesos de mediación y construcción de paz’ y elaborado por Universidad de las Américas de Puebla, se basa en las experiencias de catorce mujeres expertas de once países de Iberoamérica, recogidas a través de entrevistas cualitativas.

En sus conclusiones pide que las mujeres pasen «de la presencia simbólica al poder real en los procesos de paz» porque «las mediadoras continúan relegadas a funciones técnicas, sin influencia efectiva en la negociación de acuerdos» y «sin visibilidad».

«Exigimos participar en las decisiones que afectan a la guerra y a la paz porque somos la mitad de la población, es una cuestión de justicia», concluyó Mabel González, que recordó a las instituciones y los Gobiernos que «para conseguirlo hace falta financiación». EFE

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