Mundial 2026 impulsará hasta 14.000 empleos temporales en restaurantes de México

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- La industria de restaurantes en México prevé que el Mundial de Fútbol 2026 genere la creación de hasta 14.000 empleos temporales, aunque llega al torneo con una demanda de 500.000 puestos para completar plantillas, según detalló este martes la Cámara nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

En rueda de prensa, representantes del sector advirtieron que más allá de la demanda por los 13 juegos a disputarse en el país, la industria atraviesa por un déficit de personal, mientras espera beneficios económicos adicionales en gastronomía de 562 millones de dólares.

«Para la temporada del mundial, la expectativa es que se tengan entre 12.000 y 14.000 empleos temporales, justo para poder este atender a todos los comensales que van a visitar la industria», comentó Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de Canirac.

En el marco de ese desafío, Canirac firmó un convenio de colaboración con la plataforma de empleo Chambas.AI, con el objetivo de facilitar los procesos de reclutamiento y contratación en restaurantes.

La organización sostuvo que la alianza busca acercar herramientas para completar equipos «de forma ágil» y elevar la calidad del servicio de cara a la llegada de visitantes por el Mundial.

El director ejecutivo de Chambas.AI, Max Werner, explicó que la plataforma opera «completamente por WhatsApp» y se enfoca en el mercado laboral operativo.

Hugo Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, enmarcó el tamaño del reto al señalar que el sector emplea a 2,5 millones de personas de forma directa y a cerca de cuatro millones si se consideran industrias relacionadas, además de enfrentar 500.000 vacantes pendientes para completar plantillas.

Agregó que casi todos los restaurantes solo cubren el 80 % de su plantilla y en su mayoría tienen una rotación arriba del 100 %; en algunos casos de hasta un 180 % y en el mejor de los casos de 50 % anual.

«Eso quiere decir que le damos la vuelta a la mitad de toda nuestra plantilla todos los años”, comentó.

Llegada de turistas limitada, expectativas conservadoras

Sobre el Mundial, los representantes del sector señalaron que México albergará solo 13 partidos y plantearon un escenario «conservador» de 2,5 a 3 millones de visitantes, frente a una estimación oficial de 5 millones de la Secretaría de Turismo federal, que consideraron «optimista».

Por su parte, Canirac coincidió con el estudio presentado por Deloitte que estima una derrama económica adicional en gastronomía de aproximadamente 562 millones de dólares, equivalente a 1,8 % de la venta anual del sector, concentrada principalmente en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En paralelo, advirtió que el Mundial puede convertirse en una “aspiradora” de empleos por la competencia entre ramas vinculadas al evento, lo que vuelve prioritario llegar con el 100 % de las plantillas cubiertas para sostener el servicio.

Como parte de la preparación, Canirac dijo impulsar capacitaciones gratuitas en hospitalidad, protocolos de atención y estándares internacionales, además de inglés, con alianzas para capacitar y certificar al personal ante la demanda turística del torneo.

De acuerdo con estimaciones del BBVA, los beneficios económicos por el Mundial 2026 podrían alcanzar el 3 % del producto interno bruto doméstico, mientras otras entidades financieras como Banamex y Ve por Más esperan un 1 %. EFE

