Museos y zonas arqueológicas en México atraen a 19,5 millones entre enero y noviembre 2025

2 minutos

Ciudad de México, 4 ene (EFE).- Cerca de 19,5 millones de personas visitaron museos y zonas arqueológicas en México entre enero y noviembre de 2025, informó este domingo la Secretaría de Turismo del país norteamericano.

Con base en cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la dependencia del Gobierno de México, detalló que, de este total, las zonas arqueológicas recibieron nueve millones de visitantes, un incremento anual del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024.

Josefina Rodríguez Zamora, directora del INAH, detalló que 63 % de los visitantes fueron nacionales y 37 % extranjeros, lo que, sostuvo, refleja un mayor interés por la oferta patrimonial del país.

En paralelo, los museos registraron 10,5 millones de visitantes, lo que significó un crecimiento anual del 16 %, según cifras de la Sectur.

La participación fue mayoritariamente del turismo interno, toda vez que un 89 % de las visitas correspondieron a nacionales y un 11 % a extranjeros, según el reporte.

«El incremento en la afluencia a museos y zonas arqueológicas confirma que la cultura es uno de los grandes motores del turismo en México, además de constituir una herramienta fundamental para el desarrollo regional, la generación de bienestar y el fortalecimiento de nuestra identidad», subrayó la funcionaria.

Entre los museos con mayor afluencia en los primeros 11 meses de 2025 destacaron el Museo Nacional de Antropología, que concentró el 43 % del total de visitas; el Museo Nacional de Historia, con el 23 %; y el Museo del Templo Mayor, con el 4 %; todos en la capital mexicana.

En cuanto a las zonas arqueológicas, las más visitadas fueron Chichén Itzá, en Yucatán, sur de México, con dos millones de visitantes; Teotihuacán y su Museo de Sitio, en el central Estado de México, con 1,6 millones; y Tulum, en Quintana Roo (sru), con 980.000.

Rodríguez Zamora afirmó que estos resultados apuntalan la riqueza cultural de México como un imán para viajeros nacionales e internacionales, posicionando al país norteamericano como “una de las principales potencias culturales y turísticas del mundo”. EFE

jsm/gad