Mushuc Runa prolonga mala racha e Independiente del Valle pasa a octavos de Copa Ecuador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 6 ago (EFE).- Mushuc Runa alargó su mala racha al quedar eliminado de la Copa Ecuador (3-1) ante Guayaquil City, mientras que Independiente del Valle ganó por 0-1 a Imbabura y accedió a los octavos de final.

Mushuc Runa es el colista de la primera división de Ecuador y su derrota de hoy fue ante un equipo de la segunda división.

Guayaquil City se clasificó a los octavos de final de la Copa Ecuador que da al campeón un pasaje a la Copa Libertadores de 2026.

Independiente del Valle se impuso por 0-1 a domicilio a Imbabura, de la segunda división, y se clasificó para los octavos de final, gracias al gol del juvenil Jandry Vásquez.

El técnico del Independiente, el español Javier Rabanal, presentó un equipo que mezcló juveniles y titulare, pues el próximo sábado expondrá su liderato de la Liga Pro ante Manta y el martes recibirá al Mushuc Runa en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. EFE

rm/fgg/hbr

