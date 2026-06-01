The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Nacional vuelve a navegar bajo la tormenta

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 31 may (EFE).- Nacional dejó de lado este domingo la calma que le había generado la victoria en Copa Libertadores que lo clasificó a la Copa Sudamericana y volvió a navegar bajo la tormenta tras caer por 3-0 ante Deportivo Maldonado en la tercera fecha del Torneo Intermedio uruguayo.

Un tanto de Christian Tabó, uno de Facundo Tealde y otro de Gonzalo Larrazabal le dieron el triunfo al conjunto dirigido por Gabriel Di Noia, que con siete puntos lidera el Grupo B y con 36 comparte la primera posición de la Tabla Anual acumulada con Racing.

Del otro lado, el Tricolor quedó tercero en su zona con seis enteros y sumó su octava caída en 18 presentaciones por la Liga Uruguaya 2026.

En otros partidos del Grupo B, Progreso derrotó a Danubio por 1-2 tras remontar con goles de Gastón Silva y Matteo Copelotti.

Montevideo Wanderers goleó por 2-5 a Juventud con tantos de José Alberti, Sebastián Sosa en propia portería, Rodrigo Rivero, Jonás Luna y Esteba Crucci.

Además, Montevideo City derrotó por 1-2 a Albion con tantos de Facundo Silvera y Salomón Rodríguez, cerrando de esta forma una gran semana en la que selló su boleto a los octavos de Copa Sudamericana tras igualar con Gremio en Brasil y ganar su grupo.

Luego de tres jornadas, Deportivo Maldonado tiene siete enteros, los ciudadanos y Nacional acumulan seis, Wanderers tiene cinco, Juventud y Progreso tres, mientras que Albion acumula uno y Danubio cierra sin nada.

No obstante, Juventud y Danubio aún tienen un partido pendiente, postergado por la participación del conjunto de Las Piedras en la Sudamericana.

Por el Grupo A, Racing y Defensor Sporting empataron 0-0, al tiempo que Cerro Largo derrotó por 2-0 a Cerro con coles de Maximiliano Añasco y Nicolás Ramos.

Este lunes, esta zona y la tercera fecha del Torneo Intermedio llegarán a su final con los partidos Boston River-Liverpool y Peñarol-Central Español. EFE

scr/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR