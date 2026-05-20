Narváez regala a Ecuador el triplete del Giro; Eulalio sigue de rosa

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Redacción deportes, 20 may (EFE).- En pleno estado de gracia y en racha victoriosa, el «Lagarto» Jhonatan Narváez (UAE) tiró de inteligencia para regalar a Ecuador un triplete como vencedor de la undécima etapa disputada entre Porcari y Chiavari, de 195 km, en la que superó al esprint en los últimos metros al español Enriz Mas (Movistar), una jornada en la que prolongó el sueño rosa el portugués Afonso Eulalio.

Imparable Narváez (El Playón de San Francisco, 29 años) ofreciendo al UAE la cuarta victoria. El «Lagarto» lució por tercera vez con los brazos en alto la bandera de su país que adorna su pecho, ganando la partida por velocidad a Enric Mas, a quien superó con autoridad en la recta de meta. Tres etapas en 11 jornadas es un botín impensable para cualquier corredor.

En esta ocasión Narváez firmó la hazaña «con inteligencia y piernas» con un tiempo de 4h.33.45, el mismo que Mas, frustrado en su intento después de haber sido protagonista en la formación y desarrollo de la fuga del día. Ambos aventajaron en 8 segundos al italiano Diego Ulissi, tercero. El pelotón con los favoritos cerraron la jornada a 3.16 minutos.

En la general sin cambios. Afonso Eulalio sigue disfrutando de la vida en rosa con 27 segundos sobre Jonas Vingegaard y 1.57 minutos respecto al neerlandés Thymen Arensman. El primer español, undécimo, es Markel Beloki (EF Education), a 4.16.

Escapada tardía, se unen Enric Mas y Narváez

Después de múltiples ataques, la escapada del día se formó en el km 75 con 12 hombres, el mejor clasificado Chris Harper (Pinarello), a más de 7 minutos. Junto al australiano se esfumaron Planckaert, Nico Denz, Vlasov, Stuyven, Naberman, Bais, Crescioli, Hoelgaard, Leknessund, Bettiol y Ulissi.

Hasta la mitad del recorrido, en la zona llana, la expedición voló, cubriendo más de 50 km en la primera hora. Superada la zona más amable, restaban unos últimos 90 km con 4 ascensos y más de 1.700 metros de desnivel acumulado.

Subiendo el Passo del Termine (3a, 7,4 km al 4,) la fuga aumentó a 17 hombres. Se unieron, entre otros, Enric Mas, el infatigable ecuatoriano Jonathan Narváez y Scaroni, situado a 7 minutos del líder Afonso Eulalio. Los tres saltaron del pelotón para propiciar la fusión. Una escapada de nivel que coronó con 2 minutos de adelanto sobre el pelotón.

Enric Mas en busca de su día de gloria

Enric Mas mostró ambición moviendo ficha en la Colle di Guaitarola (2a, 9,9 km al 6,2). El de Artá, sin opciones en la general, buscó la etapa tensando en la subida. La fuga marchaba viva, con alteraciones constantes. Por el alto pasó el líder del Movistar junto a Scaroni y Bais. El pelotón tiró la toalla cediendo 3 minutos.

Con los favoritos a su aire, la victoria estaba delante, con varios candidatos a levantar los brazos en Chiavari, junto a la costa de Liguria. En el descenso una caída eliminó a Scaroni, Zana y Van Eeetvelt. Llegó el turno de la Colla dei Scioli (3a, 5,7 km al 6,3), última dificultad puntuable, donde Mas, Narváez; en busca del triplete, Harper, Vlasov y Ulissi quedaron al frente en la zona más dura del ascenso.

La renta se redujo respecto al grupo de favoritos. La razón, el ritmo impuesto por Vingeggard en los últimos km de subida para coronar y bajar primero el puerto evitando riesgos. El danés calcula y cuida el menor detalle para ganar el Giro y llegar al Tour lo más fresco posible y medirse de tu a tú con Pogacar.

Narváez, el «Lagarto» fue más zorro que Mas

De nuevo atacó Enric Mas en la cota del km bonificado, un golpe de orgullo para salvar un Giro que pronto se torció en la general. El español dio la cara, pero se le puso a rueda Narváez, el peor aliado posible. Ambos cruzaron el alto con 20 segundos sobre los demás. Todo el esfuerzo para el mallorquín, el ecuatoriano tan a gusto a rueda. 2 km de duelo en claro descenso hasta meta.

Con la estrecha carretera en picado abrió ruta Narváez. Riesgo en pos de la victoria. Ahora Enric le veía el dorsal al rival entre curva y curva, un serpenteo con el chásis en juego. El duelo al esprint estaba claro en favor del «Lagarto», más rápido que el español, por lo que Enric intentó sorprender atacando desde lejos.

No hubo manera para el balear. La batalla estaba perdida. Narváez prometió desde la salida de Bulgaria «ganar tres etapas» y ha clavado el pronóstico. Un estratega de los elegidos, listo como él solo, capaz de llenarse de gloria después de controlar la etapa a su antojo. Por ambición no quedará, y el «Lagarto», extriatleta que heredó el apodo de su hermano, también ciclista, aspira a más. Y tiene palabra.

Duodécima etapa con final de clásica

Este jueves se disputa la duodécima etapa entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km. Una nueva jornada propicia para una escapada, sin descartar un esprint para «rematadores» por el final ascendente. Pasado el ecuador del recorrido, dos dificultades de tercera categoría, Colle Giovo (11,4 km al 4,2) y Bric Berton (5,5 km al 5,9). Cerca de meta puede resultar clave el repecho de 600 metros al 7,2.

EFE

soc/jl