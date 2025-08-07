The Swiss voice in the world since 1935

NASA y SpaceX aplazan el regreso de cuatro astronautas por meteorología adversa

Miami (EE.UU.), 7 ago (EFE).- La NASA y SpaceX han aplazado este jueves la separación de la cápsula Dragon de la Estación Espacial Internacional (EEI), que debía traer de regreso a los cuatro astronautas de la misión Crew-10, debido a condiciones meteorológicas adversas en la costa de California, donde estaba previsto el amerizaje.

La decisión de posponer la maniobra, inicialmente prevista para hoy, se ha tomado “debido a los fuertes vientos en los sitios de amerizaje frente a la costa de California”, explica SpaceX en su cuenta de X.

Los cuatro tripulantes de la Crew-10, la comandante Anne McClain y la piloto Nichole Ayers, ambas de la NASA; el especialista de misión Takuya Onishi, de la agencia espacial japonesa JAXA; y el cosmonauta ruso Kirill Peskov, también especialista de misión, se encuentran en “buen estado de salud”, agrega la compañía.

La NASA ha informado que por el momento no se ha fijado una nueva fecha para la salida de la nave del laboratorio orbital, aunque los equipos continúan monitorizando la evolución del clima.

La cápsula Dragon, que llegó a la EEI el pasado 16 de marzo tras ser lanzada desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, ha permanecido acoplada al módulo Harmony durante cinco meses.

Durante su estancia en la plataforma orbital, la tripulación participó en diversas investigaciones científicas, incluyendo experimentos biomédicos y estudios tecnológicos orientados a la futura exploración humana del espacio profundo, aquellas regiones que hay más allá de la órbita terrestre baja y, en general, más allá de la Luna.

La misión Crew-10 forma parte del programa de vuelos tripulados comerciales de la NASA y representa el décimo viaje operativo realizado por SpaceX a la EEI

La nave ha sido reutilizada para esta operación, tras haber volado previamente en las misiones Crew-3, Crew-5 y Crew-7.

El regreso de los astronautas está previsto mediante un descenso controlado en paracaídas frente a las costas del Pacífico, una operación que requiere condiciones meteorológicas estables para garantizar la seguridad de la tripulación y del equipo científico que traen a bordo, parte del cual es sensible al paso del tiempo. EFE

