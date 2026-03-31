Naufus Ramírez relata en Nueva York la represión al teatro en la guerra civil de Guatemala

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Nueva York, 31 mar (EFE).- El artista guatemalteco Naufus Ramírez Figueroa (1978) presenta desde este martes su primera exposición en solitario en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa), ‘Lugar de Consuelo’, que cuenta la censura al teatro durante la guerra civil de su país (1960-1996) a través de bocetos en acuarela, un vídeo, vestuarios y una ‘performance’.

La represión y censura durante la cruenta guerra en Guatemala, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, es un tema recurrente en su trabajo multidisciplinario, como el que muestra ahora en el MoMa.

‘Lugar de Consuelo’, que se podrá ver en el Kravis Studio hasta el 25 de mayo, expone la censura y represión contra el teatro durante casi cuatro décadas de la historia guatemalteca, y se inspira en la obra ‘El corazón del espantapájaros’ (1962), del dramaturgo Hugo Carrillo.

La pieza de Carrillo, también de Guatemala, indaga en la violencia e inseguridad en el país y fue censurada cuando se presentó en 1978 en el teatro de la Universidad Popular, unos hechos que Ramírez conoció a través de su tío, pues este fue uno de los actores.

«Esta obra que está en el MoMa es de censura de una obra política en los 70. A veces creemos que la censura es algo superficial, pero a veces tiene cosas más profundas como el genocidio», dijo Ramírez Figueroa en una entrevista con EFE en el interior del museo.

«El teatro siempre se ha arriesgado un poco más»

Tras conocer lo ocurrido con ‘El corazón del espantapájaros’, el guatemalteco, que ha expuesto sus obras en museos de diversos países, se dio a la tarea de investigar sobre ello y sobre el teatro en Latinoamérica.

«Creo que en el proceso de investigar y de ir creando esta obra, mi colaborador Wingston González, que es un poeta guatemalteco, y yo llegamos a la conclusión de que nuestro lugar de consuelo son nuestras amistades en las artes. Cuando hay un caso como este, donde hubo una censura violenta, como ocurre en algunos países hoy en día, nos duele en nuestra comunidad artística», señaló.

«El teatro -destaca- siempre se ha arriesgado un poco más» para llevar «las cosas más claras» al público.

Una interpretación contemporánea de dicha obra fue presentada por Ramírez Figueroa en Guatemala en el mismo teatro donde fue censurada, y de ella nació el vídeo-‘performance’ que ahora forma parte de la exhibición junto con los vestuarios de sus protagonistas: un presidente, la oligarquía, un militar, un sacerdote y el corazón del espantapájaros, todos diseñados por el artista.

«El mismo edificio (donde fue reprimida) se volvió un personaje porque tiene su propia historia que contar», afirma.

El vídeo muestra a los personajes con el rostro cubierto y un tapabocas, así como a la iglesia bendiciendo a los que oprimen y censuran.

El vestuario del presidente está compuesto por un pantalón y chaqueta blancos, y una gorra azul, además de «símbolos fascistas» que se repiten en las mangas y una pistola en el cinturón, mientras que el de la iglesia se compone de una bata de manga larga de la que cuelgan del cuello gruesas sogas para ahorcar y un cáliz en la mano con el «ojo del mal».

El del militar de una división del ejército guatemalteco «con una historia bastante cruel» es representado por una boina roja y flecos de tela verde oscuro, y la oligarquía con un elegante vestido con enredadera de flores en la parte inferior, chaqueta corta y collares y una cartera blanca que parece mármol, así como el corazón del espantapájaros.

«Reconfigurado pero no quebrado», comentó al respecto.

Del 16 al 28 de junio se presentará una revisita de la obra censurada con guión de Wingston González en el MoMa. EFE

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(vídeo)(foto)