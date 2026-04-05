Nepal reintroduce dos días festivos a la semana para paliar la escasez de combustible

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Katmandú, 5 abr (EFE).- Nepal reintrodujo este domingo un sistema de dos días festivos a la semana para todas las oficinas gubernamentales e instituciones educativas, una medida que entrará en vigor el lunes en un intento por hacer frente a la persistente escasez de combustible por el conflicto en Oriente Medio.

«La medida pretende reducir el alto consumo de petróleo y ayudar a gestionar los problemas de suministro de combustible», declaró este sábado el portavoz del Gobierno, Sasmit Pokhrel, en una rueda de prensa.

Hasta ahora Nepal solo contaba con un día festivo a la semana, el sábado, pero con esta decisión se retoma una medida similar adoptada en 2022, cuando las autoridades introdujeron el fin de semana de dos días festivos a modo de prueba por el encarecimiento de los precios mundiales del petróleo y el gas tras la invasión rusa de Ucrania.

La decisión fue revocada semanas después por las críticas públicas y la preocupación de que la reducción de los días laborables estuviera afectando a la prestación de servicios en las oficinas gubernamentales.

Este no fue el único antecedente, ya que el país ya había experimentado con el descanso de dos días hace aproximadamente dos décadas y media con el objetivo de mejorar la eficiencia y la productividad de los empleados, aunque también se desechó a los pocos meses tras no obtener los resultados esperados.

En una medida relacionada, el gabinete ha decidido preparar un marco legal para facilitar la conversión de vehículos de gasolina y diésel en eléctricos.

El viernes, las autoridades también aumentaron los precios del petróleo por tercera vez en menos de un mes, alegando el alza de las tarifas internacionales.

La empresa estatal Nepal Oil Corporation incrementó el precio de la gasolina y del diésel en 15 rupias (0,10 dólares) por litro en cada caso.

Tras esta última revisión, la gasolina cuesta ahora 202 rupias (1,36 dólares) por litro en Katmandú, mientras que el diésel se sitúa en 182 rupias (1,22 dólares) por litro. EFE

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