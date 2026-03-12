Netanyahu aplaude el archivo de la causa contra soldados israelíes por abusar de un gazatí

3 minutos

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aplaudió este jueves el archivo de la causa contra los cinco reservistas sospechosos ​​de haber abusado de un gazatí en la prisión de Sde Teiman, un suceso grabado en un vídeo que filtró la ex fiscal general Militar israelí, cesada de su cargo por estos hechos.

«Es inaceptable que se haya tardado tanto en cerrar el caso criminalmente conducido contra los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que se enfrentan a los peores enemigos», dijo Netanyahu en un comunicado, definiendo el caso como un «libelo» que «calumnió a Israel en el mundo de una manera sin precedentes».

Y reafirmó su posición añadiendo: «El Estado de Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus heroicos combatientes».

El fiscal general Militar del Ejército israelí, Itay Offir, ordenó horas antes el cierre de este caso que le costó el puesto a su predecesora, Yifat Tomer-Yerushalmi.

Offir alegó para poner fin a la imputación «la complejidad de la base probatoria existente», mencionando que el palestino abusado en prisión fue devuelto a Gaza; así como la «dificultad para transferir» ciertos materiales de la investigación policial a los acusados, lo que podría dañar su derecho a un juicio justo, según un comunicado del Ejército israelí.

Además, el texto menciona como un impedimento las «circunstancias extremadamente excepcionales y sin precedentes» causadas por «la conducta» de ciertos altos funcionarios del Cuerpo del Fiscal General, en clara alusión a Tomer-Yerushalmi.

«La decisión profesional del fiscal general militar es que la acumulación de todas estas circunstancias excepcionales y su efecto sobre los derechos fundamentales de los acusados ​​exige la retirada de la acusación», dice la nota.

El comunicado indica que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, fue informado de esta decisión y que recibió «instrucciones para extraer lecciones y tomar todas las medidas necesarias para evitar que se repitan casos similares».

El caso Sde Teiman comenzó en febrero del año pasado, cuando cinco reservistas fueron acusados ​​de abusos con agravantes y de causar lesiones graves a un detenido palestino.

Los casos de condenas de soldados o reservistas israelíes por actos violentos o por causar la muerte de palestinos son casi inexistentes.

Acusados de aplicar descargas eléctricas y violación

El preso palestino víctima de los abusos de los uniformados «llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto», reveló la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

Según la acusación, los cinco golpearon al detenido, le aplicaron descargas eléctricas, le fracturaron costillas y le violaron con un objeto metálico.

Estos arrestos provocaron violentas manifestaciones en protesta frente a la cárcel de Sde Teiman, alentadas por algunos ministros ultraderechistas como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, o el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos partidarios de torturar a los palestinos detenidos y de restaurar la pena de muerte.

En su carta de renuncia, Yifat Tomer-Yerushalmi declaró ser la responsable de la filtración del vídeo en el que, protegidos por escudos antidisturbios, los reservistas cometen estos actos.

«Autoricé la divulgación del material a los medios de comunicación en un intento por contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley», dijo Tomer-Yerushalmi en la misiva. EFE

gac/mt/lss