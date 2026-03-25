Netanyahu dice que la guerra en Irán sigue «en pleno apogeo, a pesar de las informaciones»

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Jerusalén, 25 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que la guerra en Irán continúa «en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa», mientras la República Islámica ha reconocido contactos con EEUU a través de intermediarios para una tregua en el conflicto.

«La cuestión de la disolución de (el grupo chií libanés) Hizbulá está frente a nuestros ojos. También está relacionada con la campaña general contra Irán, que continúa en pleno apogeo, a pesar de las informaciones publicadas en la prensa», declaró Netanyahu, a los 26 días de guerra, en un foro con alcaldes y jefes de consejos locales y regionales de zonas cercanas la frontera norte con Líbano.

Israel está implementando una operación terrestre en el sur del Líbano -concretamente por debajo del río Litani (a unos 30 kilómetros desde la frontera entre ambos países)- que para muchos supone una invasión de facto y que el mandatario israelí definió hoy como una forma de «cambiar radicalmente» la situación con respecto a su país vecino.

«Estamos ampliando esta zona de seguridad para eliminar la amenaza de misiles antitanque de nuestras comunidades y nuestro territorio. Simplemente estamos creando una zona de amortiguación más amplia», continuó Netanyahu al respecto.

Miembros del Gobierno de coalición de Netanyahu como el ministro de Finanzas, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, han afirmado en los últimos días que el Litani debe ser la nueva frontera entre Israel y Líbano, validando así la ocupación territorial israelí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, llegó a decir días atrás que tienen como objetivo arrasar la zona y dejarla «como Beit Hanún o Rafah», en la devastada Franja de Gaza.

«Existe una visión (externa) completamente diferente del poderío de Israel y de su papel en la región. Y si esto es cierto para todo Oriente Medio, sin duda también lo es y debe reflejarse en el norte del país y en los problemas que hemos afrontado», indicó Netanyahu en la reunión de hoy, en la que se jactó de sus supuestos logros militares en el marco de la guerra que iniciaron EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Netanyahu participó hoy en el ‘Foro de Directores Generales, Jefes de Gobierno y Autoridades en la Línea del Conflicto’, que reunió a representantes públicos de zonas cercanas a la frontera; especialmente en Galilea, próxima a la hasta ahora línea divisoria con Líbano.

«Les pido que hagan todo lo posible para evitar que las comunidades se marchen. Entiendo que existen necesidades especiales, personas mayores y personas con discapacidad. Por eso solicito su ayuda», instó Netanyahu a los líderes locales y regionales.

Las declaraciones del primer ministro israelí se producen después de que medios estatales iraníes informaran hoy de que Teherán ha rechazado la propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra por considerarla «excesiva» y ha establecido sus propias condiciones.

Una fuente oficial dijo a la televisión oficial Press TV que Washington envió la propuesta a través de canales diplomáticos a Teherán, que la ha considerado «excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla». EFE

gac/fpa

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