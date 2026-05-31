Netanyahu nombra como su asesor de Seguridad Nacional al desarrollador del misil Arrow 3

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Jerusalén, 31 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, nombró este domingo como su asesor de Seguridad Nacional y como director del Consejo de Seguridad Nacional a Shmuel Ben Ezra, director del proyecto de desarrollo del misil interceptor Arrow 3.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu anunció el nombramiento y describió la decisión como una apuesta del primer ministro por la consolidación de Israel «como potencia tecnológica mundial».

Ben Ezra, que cuenta con más de treinta años de experiencia en el campo de la tecnología armamentística, era hasta ahora jefe de Tecnología, Operaciones y Ciberseguridad de la Agencia de Seguridad de Israel.

En 2017, el físico y politólogo recibió el Premio de Defensa Israel por el desarrollo del misil interceptor Arrow 3.

El comunicado de la oficina de Netanyahu se destaca que el nuevo asesor de Seguridad Nacional del primer ministro cuenta con experiencia trabajando con funcionarios gubernamentales en Estados Unidos y en todo el mundo. EFE

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