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Netanyahu ordena ataques en los alrededores de Beirut

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Jerusalén, 1 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este lunes a las tropas atacar objetivos en el distrito de Dahiyeh, en los alrededores de Beirut, según anunció en una declaración conjunta con el ministro de Defensa, Israel Katz.

Citando violaciones de Hizbulá del actual alto el fuego, «el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacar objetivos terroristas en el barrio de Hadahiya, en Beirut», detalla el comunicado. EFE

pms/rml

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