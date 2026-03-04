Netanyahu se juega su futuro político en la guerra contra Irán

afp_tickers

4 minutos

A pocos meses de las elecciones en Israel, la guerra contra Irán es una oportunidad para el primer ministro Benjamin Netanyahu de restaurar una imagen muy dañada desde el ataque del 7 de octubre de 2023, pero el efecto puede ser efímero si se prolonga el conflicto, afirman los expertos.

Después del anuncio de la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos, Netanyahu afirmó que sus estrechos vínculos con Washington permitieron que el país lograra «lo que llevaba 40 años aspirando a hacer: golpear de forma decisiva al régimen terrorista» de Teherán.

La guerra de Gaza, desencadenada por el asalto sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, lastró la popularidad de Netanyahu.

Sus detractores lo acusan de eludir la responsabilidad por el fracaso de las autoridades a la hora de evitar el ataque.

El político del partido de derecha Likud, de 76 años, es el primer ministro israelí que más tiempo ha pasado en el cargo, con 18 años al mando del Ejecutivo, en varias legislaturas.

Conocido por su resiliencia ante las sucesivas crisis, ahora Netanyahu no dispone de mayoría parlamentaria, tras una crisis con los sectores ultraortodoxos que fueron antaño sus aliados.

Además, enfrenta un juicio en un largo proceso por acusaciones de corrupción y pidió beneficiarse del perdón presidencial.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha presionado reiteradamente al presidente israelí, Isaac Herzog, para que se lo conceda.

– «Victoria total» –

Las elecciones deben celebrarse a más tardar el 27 de octubre.

Según Emmanuel Navon, analista político de la Universidad de Tel Aviv, Netanyahu convocará elecciones anticipadas. «Es evidente. No esperará hasta octubre, dado el acto de conmemoración del aniversario del 7 de octubre», explica.

«Si Netanyahu tocó fondo tras el ataque de Hamás, desde entonces ha logrado poco a poco cambiar la situación», añade, citando los duros golpes que el ejército israelí asestó a Hamás, Hezbolá e Irán desde el inicio de la guerra en Gaza.

Un Likud liderado por Netanyahu encabezaría las elecciones si se celebraran ahora, apuntan las encuestas. Esto probablemente haría que fuera designado para formar el próximo gobierno, aunque seguiría sin mayoría con sus actuales aliados.

Tras este nuevo ataque a Irán, los pronósticos podrían cambiar, según los expertos.

«Esta ofensiva refuerza indudablemente la imagen que Netanyahu busca, asociada a su lema de ‘victoria total'», dice a AFP el analista geopolítico independiente Michael Horowitz.

«Netanyahu quiere demostrar que no se trata de un eslogan de campaña, sino de una realidad. Es su agenda nacional y su estrategia electoral», agrega.

– «Irán sigue siendo Irán» –

Para el periodista Raviv Druker, de Canal 13, Netanyahu «intentará convencer a la gente de que la victoria es total, aunque sea una ilusión», ya que «Hamás sigue controlando Gaza e Irán sigue siendo Irán incluso después del ataque del sábado».

En la web de noticias Walla, el periodista Uriel Deskal va más allá y sugiere que el dirigente israelí podría haber elegido el momento de las hostilidades para posponer automáticamente –bajo el estado de emergencia declarado el fin de semana– el plazo del 30 de marzo, en el que se debería aprobar un presupuesto para el que no conseguía una mayoría.

Sin presupuesto y sin situación de emergencia, el gobierno caería el 1 de abril y se tendrían que convocar elecciones. En ese escenario, Netanyahu entraría en campaña en una situación de fragilidad.

Pero «si esta guerra contra Irán es un éxito para Israel, será una victoria política para Netanyahu», asegura Navon.

No obstante, si la guerra se alarga, el panorama podría cambiar drásticamente, advierte por su parte Horowitz.

«La tolerancia pública a una guerra larga con muchas bajas, junto a un elevado costo de la vida, es extremadamente baja», afirma.

Durante la guerra de junio, que duró 12 días, los misiles iraníes mataron a 30 personas en Israel. Desde este sábado, son 10 las personas que fallecieron en los ataques de represalia de Irán.

«Las victorias de Israel se atribuyen sobre todo al ejército y a la resistencia de la población civil, que permitió al país librar la guerra más larga de su historia en siete frentes a la vez» (Gaza, Irán, Yemen, Cisjordania, Líbano, Siria e Irak), señala Horowitz.

«La popularidad del ejército va en aumento, no necesariamente la de Netanyahu».

mib/mj/jd/acc/dcp/rh/an-es/avl