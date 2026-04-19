Netanyahu vuelve a aplazar su testimonio judicial tras alegar motivos de seguridad

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Jerusalén, 19 abr (EFE).- El tribunal de la Corte del Distrito de Jerusalén aprobó este domingo la solicitud del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para cancelar su comparecencia prevista para mañana en el juicio que enfrenta por corrupción, recogen medios israelíes.

La decisión implica una nueva suspensión (algo ya prácticamente rutinario) de su testimonio programado para el lunes, después de que el mandatario argumentara la existencia de restricciones derivadas de su agenda y de la situación de seguridad, según informaron Ynet y Canal 12.

La Fiscalía se había opuesto a la petición del jefe del Ejecutivo israelí al cuestionar los motivos expuestos para el aplazamiento de su declaración, argumentando que no puede invocar razones de seguridad en el contexto del alto el fuego vigente con Irán y el Líbano.

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto en este proceso en el que ha obtenido repetidamente el apoyo de su socio Donald Trump.

El presidente estadounidense llegó incluso a increpar públicamente a Herzog, que aún no ha tomado la decisión, para que opte por amnistiar a su primer ministro.

Antes de la guerra con Irán, el primer ministro israelí llegó a comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio que, desde su inicio en 2024, ha buscado aplazar alegando repetidamente tener reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con la ofensiva de sus tropas en Gaza; lo que desembocó en varias ocasiones en ausencias ante el tribunal.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave y sobre supuestos favores del primer ministro -cuando aún era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable. EFE

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