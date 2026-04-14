Netflix transmitirá la Copa de Oro y las Finales de la Liga de Naciones en México

2 minutos

Ciudad de México, 14 abr (EFE).- La plataforma de streaming Netflix anunció este martes que, a partir de un acuerdo con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), transmitirá la Copa de Oro y las Finales de la Liga de Naciones, dos de los torneos más relevantes del país.

El gigante del entretenimiento informó, en un comunicado, que este acuerdo de derechos de transmisión se extenderá por cuatro años y abarca la edición de 2027 y 2029 de ambas competencias.

Además, puntualizó que la cobertura será “exclusivamente” en el territorio mexicano y “las competencias de selecciones nacionales masculinas de Concacaf”.

El secretario general de Concacaf, Philippe Moggio, destacó la importancia de esta alianza en el país norteamericano, según recogió el documento.

“Sabemos que en México la pasión por el fútbol es única, y este acuerdo nos permite acercar estas competencias a millones de aficionados a través de una nueva plataforma. Asimismo, refleja nuestro compromiso de ofrecer acceso de alta calidad a torneos que significan mucho para toda nuestra región”, subrayó.

La quinta edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf se jugará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles (California) y contará con los cuatro ganadores de los cuartos de final.

Mientras que la 19 edición de la Copa Oro Concacaf, con 16 equipos, se disputará en el verano de ese mismo año y coronará al campeón regional.

“Los partidos de selecciones nacionales de Concacaf reúnen a millones de aficionados en México como pocos eventos pueden hacerlo. Nos llena de emoción que, durante los próximos años, los aficionados en México podrán vivir las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro exclusivamente a través de Netflix sin un costo adicional”, señaló la vicepresidenta de Contenido para México y Adquisiciones de Latinoamérica de la multinacional, Carolina Leconte.

Esta serie de transmisiones son una apuesta más de Netflix por los eventos en vivo en México, uno de los países más futboleros del mundo, y que además este año es anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2026, así como el responsable de su inauguración el próximo 11 de junio en el Estado Banorte, antes Estadio Azteca. EFE

abz/csr/gpv