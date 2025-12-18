Nevadas y temperaturas bajo cero en Arabia Saudí, con posible nieve en Riad tras 50 años

2 minutos

Riad, 18 dic (EFE).- Varias regiones en Arabia Saudí experimentaron «condiciones meteorológicas excepcionales» esta semana, lo que provocó nevadas en algunas zonas que no habían presenciado un clima similar en décadas, según informó el Centro de Meteorología saudí (NCM, en sus siglas en inglés).

«Las temperaturas podrán incluso alcanzar los -2 grados Celsius en algunas zonas», advirtió este jueves el portavoz del NCM, Hussein al Qahtani, al canal saudí Al Arabiya, indicando que «existe la posibilidad de nevadas en la región de Riad, que no ha visto nieve desde principios de los años 70».

Al Qahtani explicó que «las nevadas requieren un complejo conjunto de factores naturales, y que la coincidencia de estas condiciones es difícil de lograr en la mayoría de las regiones del reino».

Las nevadas en las localidades norteñas de Hail y Qassim, así como zonas ubicadas al norte de la capital, se consideran un fenómeno muy poco común, lo que causó olas de celebración en las redes sociales, con imágenes de casas y coches cubiertos de nieve.

Los usuarios de redes sociales compartieron varios vídeos de la nevada en la zona montañosa de Tabuk, en el noreste del país, donde es habitual ver nieve en esta época del año.

Asimismo, las montañas de Trojena, ubicada en el extremo noroeste y donde está previsto que sea sede de los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029, se cubrieron de nieve.

De momento, Riad solo ha sido testigo de lluvias de moderadas a fuertes desde la primera hora de la mañana de este jueves, y se esperan más precipitaciones en las próximas horas.

La ola de frío también llegó a su vecino Catar, donde las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar el partido de fútbol por el tercer puesto de la Copa Árabe entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), detalló la agencia oficial de noticias catarí, QNA.

La FIFA, en un comunicado, aseguró que «el partido ha sido cancelado debido» a las lluvias y tormentas eléctricas «en las inmediaciones del estadio», y determinará «el tercer puesto más adelante».

