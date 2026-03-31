New York Times denuncia al Pentágono por incumplir orden judicial sobre acceso a prensa

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Washington, 30 mar (EFE).- El New York Times acusó este lunes al Pentágono de desobedecer una orden judicial que le exige garantizar el acceso de los periodistas a su sede, al implementar una política revisada que, según el diario, elude el fallo que considera inconstitucional el actuar de las autoridades militares sobre los reporteros.

Los abogados del diario aseguraron que las nuevas reglas imponen obstáculos adicionales a la labor periodística, mientras que la Administración del presidente, Donald Trump, sostiene que la política cumple con la orden e incluye protecciones para el trabajo rutinario de los medios.

Según reportaron los periodistas del Times, aunque ahora tienen acceso formal a la biblioteca del Pentágono, deben utilizar pasillos o un autobús lanzadera previamente restringido, lo que dificulta su labor.

La disputa se deriva de una resolución del juez federal Paul Friedman, quien determinó la semana pasada que la política aplicada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en octubre de 2025, fue inconstitucional, al imponer restricciones extremas al acceso de periodistas a la fuente.

En su fallo, el juez subrayó que la política «carece de directrices precisas para garantizar que los periodistas puedan ejercer sus funciones sin riesgo de sanción», lo que a su criterio constituye una forma de censura potencial.

Hegseth había establecido reglas restrictivas que limitaban el acceso físico a las instalaciones y al uso de fuentes, y planteaba sanciones por solicitar información de interés público sin autorización, incluso si no se trataba de temas clasificados.

Esto llevó a que la mayoría de los medios renunciaran a sus credenciales, incluyendo el New York Times, Washington Post, Politico, Reuters, Associated Press y cadenas como ABC, CBS, CNN y NBC, así como Fox News, donde Hegseth trabajó antes de asumir el cargo.

Tras esas dimisiones, solo medios conservadores como One America News, The Federalist y The Epoch Times permanecieron acreditados en el Pentágono.

El juez Friedman escuchó este lunes los argumentos de los reporteros demandantes y aún no ha emitido un fallo sobre si la nueva política del Pentágono constituye un incumplimiento de su resolución anterior. EFE

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