Nicaragua cerró 2025 con una deuda de 16.245 millones de dólares, un 82,5 % del PIB

2 minutos

San José, 11 mar (EFE).- Nicaragua cerró 2025 con una deuda externa de 16.245,1 millones de dólares, lo que equivale al 82,5 % del producto interior bruto (PIB) del país centroamericano, estimado en 19.694 millones de dólares, informó este miércoles en Managua el Banco Central nicaragüense.

Del total del endeudamiento al 31 de diciembre de 2025, 8.836,6 millones de dólares correspondieron al sector público (54,4 % del total) y 7.408,5 millones de dólares al sector privado (45,6 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total aumentó en 423,8 millones de dólares (2,7 %) con respecto al saldo de diciembre 2024 (15.821,2 millones), como resultado de aumentos de 245 millones en la deuda externa privada y de 178,9 millones en la deuda externa pública, explicó el ente emisor.

Del total de la deuda externa en 2025, el 42,3 % fue con acreedores oficiales multilaterales, 30,5 % con acreedores oficiales bilaterales, 3,1 % con banca comercial y 24,1 % con proveedores y otros acreedores, anotó el emisor.

En 2025, los desembolsos totales fueron de 3.937 millones de dólares, de los cuales 89,5 % provino de acreedores privados y 10,5 % de acreedores oficiales, de acuerdo con la información.

Del total de esos desembolsos, 3.372,9 millones de dólares (85,7 % del total) fueron para el sector privado y 564,1 millones de dólares (14,3 %) para el sector público, precisó el Banco Central.

Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos fueron electricidad, gas y agua (28,3 %), comercio (23,2 %), intermediación financiera (18,6 %), industria manufacturera (14,1 %), construcción (5,5 %), minería (3,9 %), administración pública (3,8 %), y resto de sectores (2,6 %).

En tanto, el servicio pagado de la deuda externa fue de 3.996,6 millones de dólares en 2025, de los cuales 3.586,4 millones fueron pagos de deuda principal y 410,2 millones pagos de intereses y comisiones, indicó el informe.

Del total del servicio pagado, el 80,5 % correspondió al sector privado y el resto al sector público (19,5 %), según la información del Banco Central nicaragüense.

En términos de condiciones financieras, el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado se mantuvo en 14 años y la tasa de interés promedio ponderada fue de 5,3 %.

Por su parte, la deuda externa pública registró un plazo promedio contratado de 21 años, incluyendo 10 años de gracia, con una tasa de interés promedio de 2,84 %.EFE

