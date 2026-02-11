Nicaragua disuelve entidad autónoma en busca de fortalecer la seguridad alimentaria

2 minutos

San José, 11 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este miércoles la Ley de Absorción del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) por el Ministerio Agropecuario (MAG), que centraliza funciones, recursos y personal en una sola cartera.

La nueva ley fue propuesta por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobada de forma expédita por el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados.

La norma transfiere al MAG todos los bienes, derechos, obligaciones y funciones del INTA, fundado en 1977, la que, con esta medida, queda disuelta como entidad autónoma, mientras que el MAG se convierte en sucesor sin solución de continuidad.

En su exposición de motivos, Ortega y Murillo aseguraron que el Estado de Nicaragua ha venido desarrollando un proceso de transformación estructural del sector agropecuario, orientado al fortalecimiento de la soberanía y la seguridad alimentaria nacional

Además, que la disolución del INTA busca optimizar los recursos del Estado y coordinar de manera centralizada los programas estatales de transferencia tecnológica agropecuaria y asistencia técnica a productores.

Con esa absorción, el MAG asume funciones que incluyen la formulación y ejecución de programas estatales de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, coordinación del sistema nacional de tecnología agropecuaria, fomento de la investigación científica y tecnológica, y capacitación de agentes privados del sector.

También podrá formular políticas sobre la distribución, propiedad y uso de tierras rurales, y coordinar acciones de protección del medio ambiente con el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua.

Asimismo, la nueva ley ordena que tanto el presupuesto como todos los bienes muebles e inmuebles, laboratorios, sistemas, registros y activos financieros del INTA pasen a ser titulados por el MAG.

También establecen que las inscripciones en los registros públicos que aparezcan a nombre del INTA se transfieran al Estado.

En el caso de los trabajadores del INTA, Ortega y Murillo dispusieron que pasarán a formar parte de la nómina del MAG, respetando sus derechos, antigüedad y beneficios conforme a la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. EFE

mg/rao/cda