Nicaragua exportó 11.000 animales exóticos en enero, incluidas ranas verdes de ojos rojos

2 minutos

San José, 12 feb (EFE).- Nicaragua exportó 11.000 ejemplares de especies exóticas en enero pasado, entre ellas ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado, informó este jueves en Managua el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

En una declaración, el Marena indicó que durante enero pasado emitieron 20 permisos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) para la exportación de fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados y caracol rosado, generando ingresos por un monto de factura de 1.08 millones de dólares.

De los permisos CITES, se exportaron un total de 11.000 especímenes de diversas especies como pichete, boa común, gallego verde y ranas verdes de ojos rojos, entre otros, con destino a Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Canadá y Japón, de acuerdo con la información.

Según el Marena, esas exportaciones se realizaron en cumplimiento de los criterios establecidos por la CITES, «asegurando la protección de la biodiversidad nacional y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales».

Entre las principales especies con mayor demanda destacan las ranas verdes de ojos rojos, la rana flecha, rana camufle, gallego verde, falso coral, pichete verde, cola chata, geko atigrado, entre otros, de acuerdo con las autoridades.

Japón, Estados Unidos, Hong Kong de la República Popular China, Alemania, Canadá, Reino Unido y Taiwán son los principales países de destino de los animales exóticos exportados por Nicaragua, donde son adquiridos principalmente como mascotas.

Los animales exóticos no lo son tanto en Nicaragua, un país tropical con más de 12.400 especies de fauna.

En Nicaragua hay registrados ante el Ministerio de Ambiente nueve zoocriaderos y seis de ellos son exportadores. EFE

