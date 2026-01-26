Nicaragua inaugura su año escolar 2026 en un colegio dedicado al líder cubano Fidel Castro

San José, 26 ene (EFE).- El Ministerio de Educación de Nicaragua inauguró este lunes el ciclo escolar 2026 con más de 1,8 millones de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), en medio de quejas de algunos padres de familia por el alto costo de la ‘mochila escolar’ en relación a los salarios.

El acto oficial de inauguración del ciclo escolar 2026 se celebró en la nueva escuela pública ‘Comandante Fidel Castro Ruz’, en el municipio de Ciudad Sandino, departamento (provincia) de Managua, que abrió sus puertas por primera vez.

«Hay una fiesta nacional. Hoy Nicaragua se viste de azul, blanco y azul con 1.800.000 niños y niñas en los turnos matutinos y vespertinos», dijo la ministra nicaragüense de Educación, Mendy Aráuz, durante el acto.

Los estudiantes de los colegios públicos acudieron a sus escuelas con el tradicional uniforme azul y blanco, en honor a los colores de la bandera de Nicaragua, según constató EFE.

Al menos 60.000 maestros «muy bien preparados» se encargarán de la enseñanza en más de 10.700 centros educativos de Nicaragua, indicó la ministra de Educación.

La funcionaria destacó que, previo al inicio de clases, se entregaron 200.000 quintales de alimentos a los colegios públicos para la merienda escolar.

El inicio del año escolar estuvo marcado por la preocupación de los padres de familia para cubrir los costos de los uniformes y los útiles escolares de sus hijos.

En las redes sociales, los usuarios se quejaron del «alto costo» para cubrir la denominada ‘mochila escolar’, que incluye el bolso o mochila, cuadernos, lápices, uniformes, zapatos, entre otros artículos necesarios para ir a la escuela.

Las preocupaciones se basaron principalmente en incrementos dispares en los precios de los artículos, que rondan entre 60 y 90 dólares por alumnos, cerca de un cuarto y un tercio del salario mínimo promedio, fijado en 242,5 dólares.

El Gobierno de Nicaragua entregó a los padres de familia un bono de 2.000 córdobas (unos 54,6 dólares) para beneficiar a 500.000 estudiantes de preescolar, primero y segundo grado de educación primaria para la compra de útiles escolares.EFE

