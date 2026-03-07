Nicaragua paga caro su rebeldía y República Dominicana presenta credenciales

Redacción Deportes, 6 mar (EFE).- Nicaragua tuvo su corta primavera en la segunda entrada de su debut en el Clásico Mundial al tomar una ventaja de 3-2 sobre República Dominica por un error de Juan ‘Calle 13’ Soto.

El golpe fue suficiente para despertar al ‘monstruo’, que en el tercer episodio igualó 3-3 con un sencillo remolcador desde la segunda base de Julio Rodríguez al mismo Soto.

El jardinero de los Mets se redimió, los Pinoleros no tuvieron más libertades en el loanDepot Park de Miami y la novena quisqueyana resolvió cómodo el juego que cerró la primera jornada del Grupo D con un macizo 12-3.

La victoria llegó como una ráfaga de 4 jonrones y un impresionante rally de 6 carreras en el octavo episodio.

Demasiada República Dominicana para los de Dusty Baker.

El equipo de Albert Pujols comenzó frío, trabado, su andadura en la VI edición de Clásico Mundial de Béisbol que se han prometido ganar después de tantas candidaturas fallidas al título.

Junior Caminero rompió el 3-3 en la sexta entrada con un jonrón de dos carreras que abrió la brecha a 5-3 después de que Manny Machado conectara un doble al jardín izquierdo.

El octavo ‘inning’ desató todo el poder de fuego de los quisqueyanos, a partir de un nuevo jonrón de Rodríguez, seguido por el batacazo más explosivo de la noche: Oneil Cruz conectó un cuadrangular de tres carreras y abrió un abismo de 10-3.

La guinda la puso Vladimir Guerrero con un doble productor que trajo a Junior Lake desde segunda base, y Julio Rodríguez conectó su segundo sencillo para dejar las cosas en orden: 12-3.

Venezuela comienza pisando fuerte

La acción en el Grupo D comenzó con el triunfo de Venezuela por 2-6 sobre Países Bajos.

El equipo de Ómar López se fue en ventaja en la parte baja de la primera entrada, cuando ‘la Regadera’ Arráez, de los Gigantes de San Francisco, bateó sencillo al jardín izquierdo que habilitó a Ronald Acuña, de Bravos de Atlanta, para poner el 0-1.

Los neerlandeses no se quedaron de bates cruzados y, en el segundo episodio, el jardinero Drew Jones mandó un batacazo que impulsó el 1-1 sentenciado por el nativo curazoleño Hendrick Clementina.

Pero los venezolanos no estaban para sorpresas y llegaron al 1-2 en la parte baja de la segunda entrada con un jonrón de Javier Sanoja, jardinero central de los Marlins de Miami.

El marcador no se movería hasta la baja de la quinta entrada. Para el 1-3, Arráez aprovechó el regalo neerlandés de base por bolas, lo que permitió llenar las bases; Acuña pudo correr a tercera y Andrés Giménez, de los Azulejos de Toronto, corrió hacia el home.

El 1-4 y el 1-5 fueron obra de un sencillo conectado por William Contreras que habilitó a Acuña y a Maikel García, de los Reales de Kansas City, para que pusieran su sello en el marcador.

La pesadilla siguió para los europeos cuando Wilyer Abreu batió hacia el campo derecho y le dio visa a Arráez para el 1-6.

Los Oranje tuvieron un respiro en la alta de la sexta cuando Jones bateó elevado y permitió el descuento de Didi Gregorius, de los Algodoneros de Unión Laguna de la Liga Mexicana.

La segunda jornada del Grupo D se jugará este sábado en el mismo loanDepot Park de Miami. Venezuela se medirá con Israel, que hoy tuvo asueto, y Países Bajos, chocará con Nicaragua. EFE

