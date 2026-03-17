Nigeria intensificará la lucha antiterrorista tras un ataque que causó al menos 23 muertos

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Nairobi, 17 mar (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, condenó este martes las explosiones provocadas por presuntos terroristas suicidas la víspera que mataron a al menos 23 personas e hirieron a más de cien en la ciudad de Maiduguri (noreste), y aseguró que el país intensificará su lucha contra el terrorismo.

«Quiero dejar absolutamente claro que estos actos terroristas son los últimos intentos desesperados y frenéticos de delincuentes y elementos terroristas que tratan de infundir y propagar el miedo», señaló Tinubu en un comunicado a través de la red social X.

«(Los terroristas) se encuentran bajo la presión constante de nuestras valientes fuerzas armadas y organismos de seguridad que operan en varios frentes», añadió.

Así, el presidente afirmó que Nigeria seguirá «intensificando» sus esfuerzos «contra todos los elementos criminales, estén donde estén».

«El pasado fin de semana, durante una reunión de seguridad con los responsables de los organismos de seguridad e inteligencia, aprobé la dotación de equipamiento adicional y apoyo operativo para reforzar sus capacidades», detalló.

Tinubu ha ordenado a los jefes de seguridad del país que se desplacen a Maiduguri para «hacerse cargo de la situación» y a los equipos de emergencia «que presten la atención adecuada a los heridos».

Al menos 23 personas fueron asesinadas este lunes en tres explosiones simultáneas llevadas a cabo por presuntos terroristas suicidas en diferentes puntos de la capital del estado de Borno, una zona golpeada por el yihadismo, confirmó este martes la Policía.

Las explosiones afectaron al mercado de los lunes de Maiduguri, la entrada al Hospital Universitario de la ciudad y un punto cercano a la oficina de correos de la urbe.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

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