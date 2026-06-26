Nilson Angulo dijo que la clave de Ecuador para remontar a Alemania fue mantenerse unidos

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Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- El extremo ecuatoriano Nilson Angulo indicó que la clave para que Ecuador remontara a Alemania, después de comenzar el partido con un 0-1 en contra y sellar una victoria por 2-1, fue mantenerse unidos para lograr la ansiada clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

«La clave para lograr esta clasificación fue mantenernos unidos, disputando cada pelota, sabíamos que Alemania era un equipo muy fuerte, pero no nos intimidamos ante ellos y gracias a Dios dimos todo lo mejor de sí (…) yo por mi primer gol en mi primer Mundial estoy muy feliz y que este sea uno de muchos», dijo Angulo.

El atacante no oculto su alegría, porque al meter el primer gol del partido contribuyó para la remontada ecuatoriana que le permitirá continuar en el Mundial. «Estoy cumpliendo mi primer sueño y estoy muy orgulloso porque mi familia me esta apoyando aquí en cada partido, como los miles de ecuatorianos que necesitaban de esta clasificación».

Resaltó que durante los dos primeros partidos notaron «la tristeza de los ecuatorianos que vinieron a apoyarnos, a nosotros no nos salieron las cosas con las expectativas que teníamos, pero el grupo se mantuvo unido y sano, confiando siempre en Dios, por lo que darle esta alegría al país es motivo de orgullo para todos nosotros».

Angulo indicó que han hecho «un gran esfuerzo, pero nos hemos clasificado superando esta dura batalla, como todas las que hemos tenido en cada partido». EFE

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