Nilson Angulo se acuerda de Venezuela tras ganar a Alemania en el Mundial 2026

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East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El extremo ecuatoriano Nilson Angulo, autor de uno de los goles de la victoria por 2-1 sobre Alemania en el Mundial 2026, mandó este jueves «toda la fuerza» a Venezuela y pidió la unión de todos para ayudar al país caribeño tras el doble terremoto sufrido el miércoles.

«La verdad quiero ser muy sincero, le mandamos toda la fuerza que necesiten desde Ecuador. Creo que estos momentos son muy duros para cualquier país y nada. Espero puedan salir pronto de esto y que todos los países se unan para ayudar a Venezuela», expresó el jugador del Sunderland en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Venezuela sufrió dos terremotos casi consecutivos el miércoles de magnitudes 7,2 y 7,5.

El número de fallecidos se elevó hoy a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectados, según el último balance oficial.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales han debido ser evacuados, de acuerdo con el Gobierno.

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos Estados Unidos. EFE

cms/car

(foto)(vídeo)