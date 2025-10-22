Noboa: «Entre hoy y mañana» se abren vías en epicentro de protestas indígenas en Ecuador

1 minuto

Quito, 22 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este miércoles que «entre hoy y mañana» abrirán todas las vías en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel y otros reclamos.

«Estamos tomando ya una decisión más fuerte: vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana, y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte Pichincha y para el sur de Carchi», dijo.

Las protestas de la Conaie, que comenzaron el pasado 22 de septiembre, se convocaron con carácter nacional e indefinido, pero se han centrado en Imbabura, y han habido protestas esporádicas en otras cinco de las 24 provincias del país, caracterizadas, principalmente, por el corte de carreteras. EFE

sm/nvm