Noboa afirma que se renegociará en agosto el acuerdo de comercio firmado con EE.UU.

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Guayaquil (Ecuador), 20 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este viernes que el acuerdo de comercio recíproco que se firmó la semana pasada con Estados Unidos «no es definitivo» y que se renegociará en agosto.

«El acuerdo habla de temas bastante generales. Si es que se ve es un acuerdo inicial, que se renegocia en agosto, no es un acuerdo definitivo, entonces se habla en líneas muy generales. Estamos dándole una mejora importante a los exportadores de flores, a ciertos exportadores también, por ejemplo, de atún en lomos enteros», señaló el mandatario en una entrevista con radio Centro.

El convenio permitirá liberar la sobretasa del 10 % impuesta por el presidente estadounidesnse, Donald Trump, para el 53 % de las exportaciones no petroleras del país que ingresan al mercado del país norteamericano, lo que equivale a 2.786 millones de dólares en comercio, de acuerdo con cifras de 2025, según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador.

Entre los sectores que se beneficiarán figuran principalmente productos agroexportadores como banano, plátano, aguacate, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvilla, además de cacao y café y productos florícolas y palmito.

También se incluyen productos pesqueros y sus preparaciones, así como minerales estratégicos como oro, cobre y plomo, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero.

El acuerdo fue suscrito en Washington el pasado 13 de marzo, tras un proceso de negociación iniciado en mayo de 2025 y concluido el pasado 13 de febrero.

Los aranceles de Trump a Ecuador, país con el que EE.UU. no tiene tratado de libre comercio, comenzaron en abril pasado una sobretasa del 10 % y subieron a 15 % en agosto, mientras que en noviembre se eliminaron para algunos productos como el banano y cacao, dos de las estrellas de la cadena exportadora del país andino.

En febrero bajaron al 10 % con la imposición de un arancel global anunciado por el presidente estadounidense.

Sobre cómo queda la relación con China después de este acuerdo y de otro tipo de cooperación que Ecuador está recibiendo de Estados Unidos, Noboa dijo que él no podía pelearse con el segundo socio comercial del país y que en eso han sido «bastante claros».

«Porque yo he protegido los intereses del Ecuador es que no ha habido un mega acuerdo todavía (con Estados Unidos), porque seguimos negociando», añadió.

El acuerdo comercial recíproco debe pasar por la Corte Constitucional ecuatoriana antes de su ratificación, lo que estaba previsto que suceda esta semana, de acuerdo a información del Gobierno. EFE

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