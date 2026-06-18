Noboa da inmunidad a extranjeros que colaboren en «guerra» a bandas criminales en Ecuador

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Quito, 18 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió este jueves un decreto en el que señala que el personal extranjero que participe en las acciones ejecutadas en el marco del «conflicto armado interno» declarado en el país contra el crimen organizado «gozará de inmunidad», de acuerdo con los instrumentos internacionales firmados por la nación andina.

En el decreto, Noboa señala que el Estado recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen la «guerra» que declaró desde enero de 2024 a las mafias, ante el auge de la criminalidad por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

Este documento dispone, literalmente, que «el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos» por Ecuador. EFE

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