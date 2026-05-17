Noboa designa a su ministro de Transporte para liderar el comité de emergencias de Ecuador

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Quito, 17 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró al ministro de Infraestructuras y Transportes, Roberto Luque, como titular del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional de Ecuador, en sustitución de la exministra Inés Manzano.

Así lo dispuso mediante un decreto ejecutivo firmado el 16 de mayo desde Estados Unidos, según aparece en el documento oficial.

El COE Nacional se encarga de actuar situaciones de desastres y catástrofes bajo la coordinación de un delegado presidencial con rango de ministro.

Luque asumió el cargo de ministro de Infraestructura y Transportes en noviembre de 2023 y gestionó, como ministro encargado de Energía, la crisis de apagones que sufrió Ecuador durante 2024, cuando se llegaron a registrar cortes de luz de más de doce horas.

Su nombramiento aparta del cargo a la exministra Inés Manzano, quien abandonó la cartera ministerial de Ambiente y Energía el pasado mes de abril y fue sustituida por Juan Carlos Blum. EFE

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