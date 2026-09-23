Noboa suspende la jornada laboral del 20 de noviembre en Ecuador por festividad cultural

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Quito, 22 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó la suspensión de la jornada laboral del viernes 20 de noviembre en todo el país, tanto en el sector público como en el privado, para impulsar la asistencia al Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja, en el sur del país.

La jornada suspendida no será recuperable, según el decreto ejecutivo 507, firmado este martes por el mandatario.

Según el documento, la medida busca incentivar los desplazamientos internos y la participación en el festival, que se celebrará en la ciudad andina de Loja desde el 12 al 22 de noviembre, así como dinamizar el turismo y las actividades económicas vinculadas a él.

Durante el día de suspensión deberán mantenerse los servicios básicos y esenciales, entre ellos los de agua potable, electricidad, salud, bomberos, transporte aéreo, terrestre y fluvial y banda.

Además, añadió que las instituciones públicas deberán contar con el personal mínimo necesario para atender a la población.

La medida, que se anunció mientras el mandatario se encontraba en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, se producirá una semana antes del domingo 29 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones locales en el país andino. EFE

af/rrt