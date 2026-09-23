Noruega acelera los planes para explotar el mayor yacimiento de tierras raras de Europa

afp_tickers

Compartir

1 minuto

El gobierno noruego anunció el miércoles que quiere aprobar antes de 2028 un plan para explotar el mayor yacimiento de tierras raras de Europa, proyecto que se enfrenta a obstáculos medioambientales.

El yacimiento de Fensfeltet, situado a 150 kilómetros al suroeste de Oslo, alberga unos 15,9 millones de toneladas de óxidos de tierras raras, entre ellos neodimio y praseodimio, utilizados en la fabricación de «superimanes» destinados a vehículos eléctricos, energías verdes y el sector de la defensa.

Tras varios retrasos, Rare Earths Norway (REN), empresa que posee los derechos de extracción, prevé comenzar a explotar Fensfeltet en la primera mitad de la década de 2030.

Pero el proyecto se enfrenta a obstáculos medioambientales.

Aunque REN prevé una «mina invisible», con la extracción y trituración bajo tierra, quiere situar sus instalaciones en una zona de bosques con mucha biodiversidad.

Los estudios en la zona identificaron 78 especies animales y vegetales incluidas en la lista roja del país, es decir, amenazadas en distinto grado de extinción. Ahora el proceso de planificación está en manos del gobierno.

Las tierras raras son indispensables para la transición energética y digital y están consideradas materias primas críticas por la Unión Europea, que actualmente depende de China, potencia mundial del sector.

Actualmente, no hay ningún yacimiento de tierras raras en explotación en Europa.

phy/nzg/pc/mab