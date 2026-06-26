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Nueva York aprueba congelar el precio de los alquileres de algunas viviendas

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El organismo encargado de regular los alquileres de cerca de un millón de viviendas en la ciudad de Nueva York decidió el jueves congelar los precios a partir de octubre, una victoria para el alcalde de izquierdas Zohran Mamdani.

El Rent Guidelines Board, un consejo cuyos nueve miembros son nombrados por el alcalde, fija cada año los techos de aumento de los alquileres de estas viviendas sometidas a regulación.

A partir del 1 de octubre, el casi millón de viviendas sujetas a este control ya no verán aumentar sus alquileres al renovar el contrato, ya sea por un periodo de 1 o 2 años.

«Es una victoria histórica para los habitantes de la ciudad de Nueva York» y «el alivio que los trabajadores de nuestra ciudad merecen», afirmó Mamdani en un comunicado.

Esta medida era una promesa de campaña del alcalde electo en noviembre pasado. 

En esta ciudad, una de las más caras de Estados Unidos, los alquileres en el mercado no regulado siguen aumentando. 

En abril, la renta mediana de un apartamento en Manhattan superó los 5.000 dólares mensuales por primera vez.

El aumento del costo de la vida se ha convertido en uno de los principales temas políticos tanto en esta ciudad como en el resto del país.

rh/eml/jm/cr

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