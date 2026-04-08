Nueva York penaliza a aplicación de reparto de comida por cobros indebidos a restaurantes

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Nueva York, 8 abr (EFE).- La Alcaldía de Nueva York anunció este miércoles un acuerdo que obliga a pagar casi un millón de dólares a la aplicación de reparto de comida HungryPanda por realizar cobros indebidos de comisiones a los restaurantes, que recibirán una restitución.

El alcalde, el demócrata socialista Zohran Mamdani, informó en una rueda de prensa del acuerdo, que es el primero obtenido aplicando una legislación local que limita las llamadas ‘comisiones basura’ de las ‘apps’ de reparto para proteger a los restaurantes, según un comunicado.

Mamdani señaló que la mayoría de restaurantes afectados son propiedad de inmigrantes que trabajan duro «para equilibrar los costes diarios como salarios, alquiler, equipamiento y gastos, y aún más duro para mantenerse a flote cuando una plataforma de reparto les roba», recogen medios locales.

HungryPanda, popular entre la comunidad asiática de Nueva York, aceptó pagar 580.000 dólares (unos 497.400 euros) de restitución que se repartirán entre unos 380 restaurantes y 294.000 dólares (252.146 euros) de multa, y ser más transparente para cumplir con la legislación contra las comisiones basura.

El Departamento de Protección de Consumidores y Trabajadores (DCWP, por su sigla en inglés), de nueva creación, concluyó que esta ‘app’ usaba tácticas para hacer los cobros indebidos, como juntar varias comisiones en un solo producto o clasificar los cargos como «promociones deducidas».

La ley en cuestión limita al 15 % las comisiones por servicios de reparto; al 5 % las de servicios básicos como el procesamiento de un encargo y al 3 % las del procesamiento de un pago electrónico, aunque hay excepciones, especificó la Alcaldía.

HungryPanda ya fue multada en enero en Nueva York por violar la legislación sobre el salario mínimo de los repartidores, formando parte de un acuerdo conjunto de 5 millones de dólares (4,29 millones de euros) junto a Uber Eats y Fantuan, en parte destinados a compensar a unos 50.000 trabajadores. EFE

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