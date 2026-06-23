Nueva York retoma los paseos en carruajes tirados por caballos tras la muerte de un joven

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Nueva York, 23 jun (EFE).- La ciudad de Nueva York retomó este martes los paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park tras haberse suspendido temporalmente por la muerte de un joven de 18 años la semana pasada.

Autoridades municipales citadas por medios locales indicaron que se desplegarán servicios de seguridad en el parque para supervisar esta popular atracción turística.

En un comunicado recogido por ABC7, el Sindicato de Trabajadores del Transporte apostó por instalar postes en todo Central Park para poder atar a los caballos, lo que podría evitar que los animales se desboquen como pasó en el accidente en el que murió Romanch Mahajan.

Mahajan viajaba en el carruaje junto a sus padres, Deepak y Priya, y su hermano pequeño cuando en un momento del paseo el caballo se lanzó a la acera, chocó con otro de estos vehículos y volcó, haciendo que el joven se golpeara la cabeza contra el suelo.

El trágico suceso, que tuvo lugar apenas una semana después de otro incidente en el que uno de los animales se desplomó y murió en Central Park, reavivó las llamadas de diversas organizaciones a que la ciudad apruebe la Ley de Ryder.

Esta normativa, que debe su nombre a otro caballo que se desplomó en la ciudad y murió poco después, busca desmantelar la industria y ofrecer capacitación laboral a los conductores.

«La mayoría de los noeyorquinos quiere que termine esta matanza y apoya plenamente la prohibición de los carruajes tirados por caballos. (…) ¿Cuántos animales y personas más tendrán que sufrir y morir por la inacción de los concejales de Nueva York?», escribió en un comunicado Ashley Byrne, directora de PETA.

La organización animalista denuncia que los caballos que tiran estos carruajes trabajan «en condiciones climáticas extremas, esquivando el tráfico, inhalando gases de escape y pisando el duro pavimento todo el día, lo que les provoca enfermedades respiratorias y problemas debilitantes en las patas». EFE

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