Nueva Zelanda amplía a ocho el número de clasificadas para el Mundial de Brasil 2027

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Madrid, 15 abr (EFE).- La selección femenina de Nueva Zelanda amplió a ocho el número selecciones clasificadas para el Mundial de Brasil 2027, con su victoria (1-0) sobre Papúa Nueva Guinea, que será la representante de Oceanía en el torneo de clasificación para la competición.

Las neozelandesas cumplieron con su papel de favoritas y un gol de Katie Kitching (m.55) en el partido jugado en Auckland las aseguró su sexta presencia consecutiva en el Mundial, a pesar de que Papúa Nueva Guinea ofreció más resistencia de la esperada y su portera Betty Sam y el VAR que anuló un gol evitaron un tanteo mayor.

Nueva Zelanda, que cierra la fase de clasificación sin goles en contra, se suma a las brasileñas como anfitrionas y a las selecciones de Asia que han garantizado su presencia en el Mundial: China, Japón, Cora del Sur, Corea del Norte, Filipinas y Australia.

África, CONCACAF, CONMEBOL y UEFA tienen en marcha sus fases de clasificación directa, antes del último torneo clasificatorio en el que se repartirán tres billetes y en el que ya tienen confirmado su concurso tres de las diez participantes, Papúa Nueva Guinea, China Taipéi y Uzbekistán.

Para Brasil 2027, que se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, la Confederación Asiática tiene se seis plazas directas y dos para el torneo clasificatorio; la CAF cuatro directas y dos para el clasificatorio; la CONCACAF cuatro directas y dos para el clasificatorio; la CONMEBOL tres directas (incluida Brasil) y dos para el clasificatorio; Oceanía (OFC) una plaza directa y una para el clasificatorio y la UEFA once directas y una para el clasificatorio.

España, vigente campeona tras el título logrado en Sídney en 2023, perdió ayer su tercer partido de clasificación frente a Inglaterra (1-0), selección a la que derrotó en la final del último Mundial.

El equipo que dirige Montse Tomé jugará el próximo día 18 contra Ucrania y disputará sus últimos encuentros en junio contra Inglaterra como local y contra Islandia a domicilio. EFE

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