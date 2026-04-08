Nuevas grabaciones desvelan cómo el Gobierno húngaro informó a Rusia de asuntos de la UE

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Budapest, 8 abr (EFE).- El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó,prometió en varias ocasiones documentos internos de la Unión Europea (UE) a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según nuevas grabaciones sobre los contactos entre esos dos países publicadas por medios de investigación este miércoles.

Los audios, publicados por VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak, recogen conversaciones entre los dos ministros entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

“De estos textos se deduce que, entre otras cosas, Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov”, afirma Szabolcs Panyi, editor de VSquare, en la red social Facebook.

El Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán es el mejor aliado de Moscú y el mismo Szijjártó suele referirse a Lavrov como “un amigo”.

Panyi, especializado en seguridad nacional e inteligencia, ya publicó el pasado marzo la transcripción de una llamada de 2020 en la que Szijjártó pide a Lavrov apoyo para un aliado político en Eslovaquia, lo que mostraría la coordinación entre Budapest y Moscú en asuntos internacionales.

Szijjártó ha asegurado que, en general, las llamadas con Lavrov “son parte de la diplomacia”.

En una de las conversaciones publicadas hoy, Lavrov le pide a Szijjártó que le consiga un documento de la UE, relacionado con los procesos de adhesión de Ucrania al bloque comunitario.

“Te lo enviaré. No hay problema (…) Lo haré de inmediato. Se lo enviaré a mi embajada en Moscú, y mi embajador se lo remitirá a tu jefe de gabinete, ¡y entonces estarán a tu disposición!”, respondió el líder de la diplomacia húngara a esa solicitud del ministro ruso.

Cuando en julio de 2024 Hungría ocupó la Presidencia de la UE, Orbán realizó varios viajes y se entrevistó con los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski; de Rusia, Vladimir Putin; y de China, Xi Jinping, en lo que el llamó “misión de paz”, sin el consentimiento de los líderes comunitarios y generando graves roces con ellos.

En aquella época, Szijjártó llamó a Lavrov para coordinar el encuentro con Putin, pero mantuvieron la charla en secreto para que los socios de Hungría en la UE y la OTAN no intervinieran.

Lavrov llegó a preguntar si Orbán viajaba a Moscú como el primer ministro húngaro o como “el presidente de la UE”.

“Las dos cosas no se pueden separar, pero creo que el hecho de que sea el presidente de la UE le da mayor relevancia”, respondió Szijjártó.

El ministro de Exteriores húngaro no ha negado hoy que haya hablado con Lavrov y afirmó que esas charlas sólo muestran que “Hungría defiende firmemente la paz, pero no se ha referido a ninguna charla o contenido en concreto.

El propio Orbán reconoció ayer haber hablado con Vladímir Putin tras revelar la agencia de noticias Bloomberg una charla en la que el primer ministro húngaro se ponía al «entero servicio» del presidente ruso.

Szijjártó ha afirmado que tras la publicación de estos audios hay una «injerencia de los servicios secretos extranjeros en las elecciones parlamentarias» que Hungría celebra este domingo.

Los sondeos prevén una derrota de Orbán ante el conservador Péter Magyar tras 16 años gobernando con mayorías absolutas. EFE

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