Nueve arrestados durante las celebraciones del Arsenal en Londres

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Londres, 31 may (EFE).- Nueve personas han sido detenidas en Londres durante los festejos por la celebración del título de liga del Arsenal, informó la Policía Metropolitana (MET) de la capital británica.

En un comunicado, la MET informó de que estos individuos han sido detenidos por delitos como provocar disturbios, por ir bajo los efectos del alcohol y de las drogas, por agresión sexual y por agredir a trabajadores médicos.

El Arsenal realizó este domingo un desfile por las calles del norte de Londres para celebrar la conquista de la Premier League por primera vez en 22 años. Pese a que aún no hay cifras oficiales, las estimaciones hablan de que cerca de un millón de personas se congregó para seguir a los cuatro autobuses que compusieron la caravana.

El desfile estuvo formado por el equipo masculino, que ganó la Premier, el equipo femenino, que conquistó la FIFA Champions Cup y trabajadores e invitados del club.

La marcha por las calles de Londres duró dos horas y media y se extendió a lo largo de ocho kilómetros. EFE

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