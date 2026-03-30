Nuevo bombardeo paquistaní en Afganistán deja al menos un muerto y 16 heridos

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Kabul, 30 mar (EFE).- El conflicto armado entre Afganistán y Pakistán entró este lunes en su quinta semana de hostilidades con un nuevo ataque paquistaní en la provincia de Kunar que dejó al menos un civil muerto y 16 heridos, según informaron fuentes oficiales talibanes.

«Una vez más, las milicias del régimen militar paquistaní han disparado morteros y otras armas pesadas contra zonas rurales y viviendas civiles en los alrededores de Asadabad, la capital de Kunar, causando víctimas entre la población civil. La mayoría son mujeres y niños», afirmó el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, en X.

Se trata del más reciente ataque en medio de la «guerra abierta» que comenzó el pasado 26 de febrero entre Afganistán y Pakistán, la cual ha generado desplazamientos masivos, restricciones en pasos fronterizos y bombardeos en la capital afgana, Kabul.

Desde el comienzo de las hostilidades, al menos 219 civiles han muerto en Afganistán, y más de 200 han resultado heridos, según ha podido verificar la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA).

Ambos gobiernos han presentado cifras dispares y acusado al otro de difundir propaganda. Mientras que el Gobierno talibán sitúa el número de muertes de civiles en más de 400, las autoridades paquistaníes afirman que 641 miembros de los talibanes afganos han muerto por sus operaciones militares.

Tras el incidente en Kunar, la ONG Fundación Internacional de Derechos Humanos exigió el cese de los ataques al denunciar que los bombardeos contra terrenos agrícolas han causado «importantes pérdidas económicas» y han «sembrado el miedo» en la región.

Hasta el momento, las autoridades paquistaníes no han respondido a las acusaciones de este ataque.

Para intentar contener la crisis, que ya suma más de 130.000 desplazados, la Unión Europea (UE) anunció la semana pasada una partida de 250.000 euros, para asistir a unas 70.000 personas en las provincias más afectadas por el intercambio de drones y artillería pesada.

La escalada bélica entre ambos países asiáticos tiene su origen en las acusaciones de Islamabad contra el Gobierno talibán de dar refugio en suelo afgano a la insurgencia del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), y provocando bombardeos aéreos sobre Kabul y contraataques afganos con drones. EFE

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