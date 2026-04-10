Nuevo fiscal general de Venezuela se compromete a defender los derechos humanos en el país

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Caracas, 10 abr (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, se comprometió este viernes con la defensa de los derechos humanos en el país, luego de que el Parlamento lo eligiera para ocupar este cargo, lo que ha generado varios cuestionamientos por parte de varias ONG que lo señalan de colaborador con el chavismo.

«Seguiremos trabajando con firmeza por una justicia accesible, transparente y eficiente para todos los venezolanos y venezolanas», aseguró Devoe en su cuenta de X.

Más temprano, la organización Provea instó a Devoe y a la nueva defensora del pueblo, Eglée González -ambos designados el jueves por el Parlamento-, a evitar la impunidad en los casos de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad» que, según la organización, sucedieron «al menos desde el 2014» y los que «pudiesen ocurrir en el futuro».

En una nota, la organización no gubernamental señaló que ambos abogados «deben escuchar, tramitar y contribuir a resolver las denuncias y reclamos de la población relacionados con el abuso de poder por parte de funcionarios policiales y militares, entre ellos, las reiteradas prácticas de extorsión, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas».

Por otra parte, la ONG señaló que las designaciones de estos funcionarios se realizaron en «ausencia de reglas claras y públicas sobre el procedimiento y los criterios de evaluación», y agregó que esta «opacidad abrió la puerta a una decisión discrecional, en lugar de una selección basada en méritos, criterios técnicos y probidad».

Devoe, colaborador cercano del chavismo, y González fueron designados por el Parlamento, de mayoría oficialista, luego de que los anteriores titulares, de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo renunciaran en febrero, en medio de la aplicación de la amnistía.

Recientemente, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, dijo a EFE que Devoe es un «funcionario de absoluta confianza» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo que, a su juicio, pone en duda la necesaria independencia de una institución como la Fiscalía.EFE

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