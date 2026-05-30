Nuevo líder del partido opositor turco CHP promete «purgarlo» de corruptos

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Estambul, 30 may (EFE).- El líder del partido socialdemócrata turco CHP (el principal de la oposición), Kemal Kiliçdaroglu, anunció este sábado su intención de «purgarlo» de corruptos, en su primer discurso público desde su vuelta al cargo, a raíz de una decisión judicial dictada el pasado 21 de mayo.

«Haremos limpieza. Purgaremos a los corruptos y a los ladrones. Primero haremos limpieza en el partido, luego en Turquía», prometió Kiliçdaroglu tras tomar posesión hoy de la sede central de la formación en Ankara.

«A los alcaldes inocentes los salvaremos, pero no toleraremos a los que tengan las manos sucias», dijo el político en referencia a las casi dos decenas de alcaldes del partido enviados a prisión preventiva bajo acusaciones de corrupción, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu.

Kemal Kiliçdaroglu, de 77 años, figura de nuevo oficialmente como dirigente del CHP desde la sentencia del 21 de mayo pasado, que anula el congreso de 2023 en el que el veterano político y funcionario jubilado perdió contra Ozgur Özel después de 13 años en el cargo.

Sin embargo, la mayor parte de los diputados y alcaldes socialdemócratas se han alineado con Özel, y según un sondeo del instituto Konda, publicado por el diario Cumhuriyet, solo un 5 % de los votantes del CHP quieren ver a Kiliçdaroglu en el cargo, mientras que un 43 % prefiere que continúe Özel y un 53 % pide un congreso.

Özel, cuyo equipo fue expulsado de la sede central por la policía el domingo pasado, celebró hoy mismo un mitin ante muchos miles de seguidores en una plaza central de Ankara, describiendo su destitución como un «golpe» ilegítimo, instigado por el Gobierno del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

También criticó duramente a Kiliçdaroglu por no respetar la presunción de inocencia de los alcaldes detenidos por corrupción en numerosas redadas, que el CHP ha descrito hasta ahora como maniobras políticas para erosionar su imagen.

Exigió también convocar «de inmediato» un nuevo congreso que determinara el liderazgo del partido, «con los delegados que quiera» su rival, en alusión a la opción de recuperar las listas consensuadas aún bajo el mandato de Kiliçdaroglu.

Propuso además celebrar unas primarias, mecanismo no previsto en los estatutos del partido, antes de la votación formal en el congreso y se comprometió a no presentarse si en esas primarias sacaba menos del 85 % de los votos de los dos millones de afiliados.

«Voy a poner las urnas del congreso en el menor tiempo posible. Haremos un congreso limpio del todo», prometió, por su parte, Kiliçdaroglu en su discurso, pero sin entrar en detalles ni responder a la exigencia de numerosos alcaldes de fijar ya un plazo de 45 días para ello.

Varias voces del CHP atribuyen a Kiliçdaroglu la intención de renovar primero a todos los delegados mediante un proceso de selección local y provincial, un proceso que podría tomar ocho meses y, en opinión de sus adversarios, dejaría el partido incapacitado para ejercer una oposición eficaz durante este tiempo. EFE

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