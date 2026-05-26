Nuevo mapa electoral de Florida causa lucha entre demócratas por distrito de mayoría negra

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Miami (EE.UU.), 26 may (EFE).- El nuevo mapa electoral de Florida para favorecer a los republicanos causa conflicto entre los demócratas, quienes condenaron este lunes a su propia congresista Debbie Wasserman Schultz, expresidenta del Comité Nacional de los Demócratas (DNC), por postularse en un distrito de mayoría negra.

La mayoría de los integrantes del DNC de Florida criticaron en una carta abierta a Wasserman Schultz por anunciar el viernes que ahora se postularía por el distrito 20, que una corte federal había diseñado en 1992 para representar a la población afroestadounidense, pero que el nuevo mapa de los republicanos ha atacado.

«Esta decisión refuerza el mismo mensaje que los republicanos han impulsado durante años: que la representación afroamericana no importa», estableció la carta, firmada por 10 miembros del DNC del estado.

La polémica comenzó cuando Wasserman Schultz, quien presidió el DNC de 2011 a 2016, anunció que buscará mantenerse en el Congreso federal pese al nuevo mapa electoral que promulgó el 4 de mayo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, bajo presión del presidente estadounidense, Donald Trump antes de los comicios de medio término.

Ante el nuevo mapa, que rediseña cuatro distritos de mayoría demócrata para que sean más favorables para los republicanos en Florida, Wasserman Schultz, que es blanca y judía, decidió entonces competir por el distrito 20 en lugar del 23, donde representaba a partes de Fort Lauderdale y Hollywood.

Esto desató las críticas de los miembros del DNC, pues el distrito 20, en el sur del estado, es el más seguro para los demócratas en Florida y se había creado para respetar la representación racial que exigía la Ley del Derecho al Voto y que la Corte Suprema acaba de debilitar.

La carta de los demócratas avisó que «la representación afroamericana en todo el sur del país está bajo ataque coordinado» y que «los republicanos de Florida han desmantelado agresivamente el poder político afroamericano».

«Nuestro partido no puede denunciar de manera creíble el desmantelamiento del poder político afroamericano por parte de los republicanos mientras trata uno de los pocos distritos de mayoría afroamericana que quedan en Florida como una oportunidad política para una congresista en busca de un escaño más seguro», argumentó.

Las elecciones primarias de Florida serán el 18 de agosto, mientras que los comicios generales de mitad de mandato se celebrarán el 3 de noviembre.

Lo que ocurre en Florida es un reflejo de la lucha por rediseñar los mapas electorales de los estados antes de los comicios legislativos que comenzó en Texas el año pasado por orden de Trump, quien ha advertido de que perder su mayoría en el Congreso implicaría que los demócratas le hicieran un juicio político. EFE

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