Nuevo sondeo ratifica ventaja de Fujimori sobre Sánchez a 9 días de las elecciones en Perú

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Lima, 29 may (EFE).- Un nuevo sondeo de intención de voto publicado este viernes ratificó que la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene la ventaja de, al menos, tres puntos en las preferencias electorales sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando solo faltan nueve días para la celebración de la segunda vuelta presidencial en Perú.

La encuesta, elaborada por la empresa CPI y publicado por la emisora RPP, indicó que Fujimori, del partido Fuerza Popular, recibe un 32,5 % de intención de voto a nivel nacional, mientras a Sánchez, de Juntos por el Perú, tiene un 29,1 %.

El jueves, otro sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) otorgó a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) un 36 % de intención de voto, mientras que dio un 30 % a Sánchez, que participa en estos comicios en representación el exgobernante encarcelado Pedro Castillo (2021-2022).

La encuesta de CPI precisó que un 22,6 % de ciudadanos peruanos afirma que piensa votar en blanco o viciado, el 13,4 % señala que aún se encuentra indeciso sobre su elección y que un 2,4 % asegura que no acudirá a votar.

Según el estudio, Fujimori obtiene su mayor apoyo en Lima y el Callao, con un 45,6 %, además de recibir un 36,8 % en el oriente amazónico y un 32,1 % en la costa y sierra norte del país.

La líder derechista registra su apoyo más bajo en el sur y centro del país, con solo un 12,9 % en la sierra centro y sur.

Sánchez, por su parte, recibe un 34,7 % de las preferencias en las localidades del interior del país, con un 53,3 % en la zona de la sierra centro y sur, además de un 42,8 % en la costa sur.

Sin embargo, solo cuenta con un 19,7 % de preferencias en Lima y el Callao, y un 20,7 % en el norte del país.

Según la ficha técnica, CPI realizó la encuesta a 1.200 personas de zonas urbana y rurales de 19 de los 24 departamentos del país entre el 26 y el 28 de mayo pasado, y el trabajo tiene un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 2,8 %.

Los sondeos de opinión se han publicado cuando los dos candidatos se aprestan a participar el próximo domingo en un debate televisado en el que deberán explicar las principales propuestas de sus planes de gobierno para el período 2026-2031.

La primera vuelta de las elecciones, realizada el 12 de abril pasado, estuvo protagonizada por fallos logísticos que incluyeron la demora en la entrega de material electoral en centros de votación, sobre todo de Lima, lo que llevó al candidato ultraderechista Rafael López Aliaga a afirmar sin pruebas sólidas que se había orquestado un fraude en su contra.

El conteo oficial determinó, finalmente, que Fujimori fue la candidata más votada, con el 17,19 % de los votos válidos, seguida por Sánchez, con el 12,03 %, en una ajustada definición por poco más de 21.000 votos con López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91 %. EFE

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