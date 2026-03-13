Nuevos ataques de Israel contra varios puntos del Líbano matan al menos a ocho personas

Redacción Internacional, 13 mar (EFE).- Nuevas oleadas de ataques de Israel contra varias zonas del Líbano a lo largo de la noche, entre el jueves y el viernes, han dejado varios heridos y al menos ocho personas muertas, según recoge la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Un bombardeo contra la localidad de Ain Ebel mató a tres personas, mientras que otro en Barish, ambos puntos en el sur del país, provocó la muerte de tres personas más.

También en el sur del país, una persona murió por otro ataque en Abba, según la ANN.

Otro ataque alcanzó a una persona en Jnah, en el sur de Beirut, la capital.

Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana como parte del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que llevó al grupo chií libanés Hizbulá, proiraní, a volver a lanzar una ofensiva contra el norte del Estado israelí.

Hizbulá también ha anunciado a lo largo de la noche nuevos ataques contra posiciones del Ejército israelí.

Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes. EFE

int-mrs/gad