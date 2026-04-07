Nuevos ataques de Israel y EEUU contra isla de Jarg, principal terminal petrolera de Irán

2 minutos

Teherán, 7 abr (EFE).- La isla iraní de Jarg, la principal terminal petrolera del país persa, ha sido atacada este martes por Estados Unidos e Israel, a pocas horas de que venza el plazo de Donald Trump para bombardear las plantas eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz.

Varios misiles, lanzados desde aviones de combate o buques, provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

Las autoridades iraníes aún no han dado detalles sobre el alcance de los daños en los depósitos de combustible y las terminales de carga.

Estados Unidos anunció en paralelo que ha bombardeado «docenas» de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Jarg, según informaron fuentes oficiales estadounidenses a la cadena de televisión Fox.

Fox reportó que los bombardeos han alcanzado búnkeres, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habrían implicado un despliegue de tropas en la isla, sino únicamente ataques aéreos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado en varias ocasiones con apoderarse de esta isla iraní —por donde pasa el 90 % de las exportaciones petroleras del país— después de lanzar un ataque contra sus objetivos militares a mediados de marzo.

Los nuevos bombardeos contra la isla tienen lugar a pocas horas de que venza el plazo que Trump ha dado a Irán para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz antes de las 20:00 hora local de Washington del martes (00:00 GMT). De lo contrario, ha advertido de que atacará todas las plantas eléctricas y puentes del país.

Irán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, y solo permite el paso a barcos de países que considera aliados, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos. EFE

ash/jgb