Nuevos ataques iraníes a instalaciones energía en Kuwait, Emiratos y Baréin, sin víctimas

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El Cairo, 5 abr (EFE).- Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron este domingo nuevos ataques iraníes con misiles y drones que provocaron «importantes daños» en instalaciones de energía, sin que se informe de momento de víctimas, según comunicados oficiales.

En Kuwait, uno de los vecinos árabes de Irán más castigados desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, un ataque con drones iraníes «provocó incendios en varias instalaciones petroleras y petroquímicas, causando importantes pérdidas materiales. No se reportaron víctimas», según un comunicado del Ministerio de Petróleo kuwaití (KPC, en inglés).

Indicó que los equipos de emergencia «implementaron de inmediato sus planes de respuesta aprobados con alta eficiencia y trabajaron para contener los incendios y evitar su propagación a otras instalaciones», y que las autoridades «están evaluando los daños».

También en Kuwait, el Ministerio de Electricidad anunció que dos unidades generadoras de energía quedaron fuera de servicio tras un ataque con drones contra dos plantas de tratamiento de agua y desalinización, donde «se registraron importantes daños materiales».

Por su parte, EAU afirmó que varios incendios que se produjeron en la planta petroquímica de Borouge tras la caída de escombros de un misil iraní «interceptado con éxito por parte de los sistemas de defensa antiaérea».

«Las operaciones en la planta fueron suspendidas de inmediato a la espera de evaluar los daños. Hasta el momento no se han reportado heridos», afirmó un comunicado oficial emiratí.

Según el ministerio de Defensa de EAU, las defensas aéreas del país árabe han interceptado este domingo nueve misiles balísticos, un misil de crucero y 50 drones lanzados por Irán.

«En total, han sido interceptados 507 misiles balísticos, 24 misiles de crucero y 2.191 drones iraníes» en EAU desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, explicó el citado departamento.

Por su parte, la petrolera estatal bareiní, Bapco Energies, informó que un ataque con drones iraníes provocó un incendio en uno de sus instalaciones de almacenamiento, que «ha sido completamente extinguido», y que las autoridades «están evaluando los daños».

Varios países árabes del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados de Washington, han sido blanco de cientos de ataques con drones y misiles balísticos iraníes y de sus grupos aliados en Irak desde el inicio de la guerra.

Esos ataques, además de disparar los precios de la energía a nivel mundial, han dejado una treintena de muertos y provocado importantes daños económicos en las naciones árabes del Golfo, cuyas economías dependen fuertemente de la exportación de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz. EFE

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