Nuevos choques en las protestas en Bolivia pese a que el presidente recorta su salario

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Una multitudinaria marcha en la capital política de Bolivia derivó el lunes en choques con la policía, pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana.

El mandatario centroderechista, que asumió el poder hace apenas seis meses, enfrenta una ola de manifestaciones que exigen su renuncia ante la crisis económica que sufre el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

«Estamos enojados, porque nos ha mentido» el presidente, aseguró Félix Mamani, minero de 47 años que asegura que su sector apoyó con sus votos a Paz.

La jornada de protestas arrancó con una marcha de mineros, campesinos, choferes, obreros de fábrica y otros trabajadores que bajaron a La Paz, sede del gobierno, desde la ciudad de El Alto, a 4.150 metros de altitud.

«¡El pueblo está emputado (molesto)!», proclamaron algunos manifestantes.

Tras llegar al centro de La Paz, grupos de huelguistas intentaron ingresar a la plaza de armas, donde Paz tiene sus oficinas y cuyas vías de acceso estaban cercadas por cientos de policías antimotines que los repelieron con gases lacrimógenos.

Los manifestantes los enfrentaron con piedras, palos, petardos y cilindros recortados de dinamita y una decena de ellos fueron detenidos, constataron periodistas de la AFP. «¡Asesinos!», gritaban, para denunciar la muerte de una persona en otros choques con policías y militares el sábado.

Aunque primero lo negó, el gobierno confirmó este lunes el fallecimiento del fin de semana.

«Lamentamos que haya sucedido. Ahora esperamos (…) que se complete la investigación», dijo a la prensa José Luis Gálvez, vocero de la presidencia. Agregó que se ordenó a los efectivos no usar armas letales.

– Rebaja del 50% –

Por la tarde, la ciudad retornó a la calma, pero no se ve una salida pronta de la crisis.

En un discurso en un acto en la ciudad de Sucre (sureste), el presidente anunció que recortará su salario y el de sus ministros.

«Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%», afirmó.

La medida es casi simbólica. Su ingreso mensual es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) y la reducción no figura entre las demandas de los manifestantes.

Paz reiteró su llamado a dialogar a las organizaciones que lideran las protestas, pero descartó conversar con quienes usen la violencia.

Su gobierno ha denunciado que las movilizaciones buscan «alterar el orden democrático». Estados Unidos y otros países de América Latina le han expresado su apoyo.

Este lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antiguo aliado del exmandatario socialista Evo Morales, habló por teléfono con Paz para expresarle apoyo a la democracia boliviana y al diálogo.

Además, «ordenó el envío de ayuda humanitaria», según un comunicado del gobierno de Brasil.

La administración de Paz acusa a Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de estar detrás de las protestas. El líder cocalero lo instó a que llame a nuevas elecciones en 90 días.

-¡Que renuncie!-

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del territorio.

«¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!», se escuchó en la marcha de este lunes, entre la detonación de petardos.

La escasez de medicamentos, gasolina y alimentos ocurre principalmente en La Paz y en El Alto. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.

El sábado hubo enfrentamientos, cuando policías y militares intentaron sin éxito habilitar un ingreso a La Paz y El Alto de convoyes con alimentos y gasolina. Fueron frenados por civiles que usaron piedras y palos.

«Este gobierno nos está masacrando, nos está discriminando», dijo este lunes Julia Ramírez, campesina aimara de 57 años.

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