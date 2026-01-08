Obed Vargas dice que jugar en México «no es fácil» y será una gran ventaja en el Mundial

Miami (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El futbolista mexicano Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders, dijo este jueves que México debería terminar en primer lugar en la fase de grupos del Mundial, y sostuvo que el factor local tendrá un papel fundamental durante el torneo, que coorganizan Canadá, Estados Unidos y México.

«Es un grupo difícil pero no es nada que creo que México no pueda superar. Creo que tenemos las expectativas de quedar primero de grupo, estamos en casa ante nuestra gente, nuestros estadios», indicó el centrocampista, que debutó con la ‘Tri’ en octubre de 2024.

México quedó encuadrado junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un ganador de la repesca de la UEFA en el grupo A del Mundial, y disputará todos sus partidos en territorio mexicano frente a su hinchada.

«Jugar en México no es fácil. Me ha tocado ir y sé lo que es jugar en México. Creo que va a ser una gran ventaja para nosotros», aclaró.

No obstante, Vargas afirmó que todavía le queda pelear por entrar en la convocatoria de Javier Aguirre para el torneo, pese a que fue una de las novedades de la última lista del pasado noviembre.

«Me dejó claro que estaba en mis manos, que no se había decidido, pero que el puesto estaba todo abierto», dijo sobre una conversación que mantuvo con el técnico.

Al respecto, aseguró que es «un jugador dinámico» que puede dar compromiso y ayudar al equipo en fase defensiva y ofensiva, aunque admitió que le queda demostrarlo en la selección.

«Puedo dar ese plus en asistencias, en goles y ayudar a mis compañeros en todas las fases. Tengo que demostrarlo y lo he venido haciendo en mi club»; señaló.

La MLS celebra este jueves en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos) su ‘Media Day’ de 2025, una jornada oficial de puertas abiertas para los medios con vistas a la nueva temporada que comenzará el 21 de febrero.

Sobre el campeonato doméstico, Vargas afirmó que ha notado la influencia de Lionel Messi sobre el torneo, puesto que ahora «hay muchos más ojos» puestos sobre la liga, lo que dijo que beneficia a todos los equipos.

No obstante, dijo que hay que hacer que la liga crezca y que los jugadores suban su nivel para plantar cara al Inter Miami, actual campeón de la MLS Cup.

«No podemos dejar que cada año gane el (Inter) Miami», sentenció. EFE

